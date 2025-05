Ethiopie: L'Institut intensifie ses efforts pour la conservation des espèces animales et végétales

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien pour la biodiversité intensifie ses efforts pour la conservation des espèces animales et végétales, y compris les variétés endémiques, grâce à une série de stratégies de conservation robustes.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur général adjoint de l'Institut, Abiyot Berhanu, a indiqué que l'institut exploite une importante banque de gènes à son siège, abritant plus de 92 000 échantillons génétiques végétaux.

Abiyot a expliqué que l'EBI utilise des méthodes de conservation ex-situ et in-situ pour préserver la biodiversité. Une attention particulière est également accordée aux espèces présentant une valeur économique, médicinale, industrielle et nutritionnelle importante.

Il a cité des exemples tels que la conservation du café à la banque de gènes de terrain de Choche à Jimma et à Bedessa, la plus grande banque de gènes de café à Harar, ainsi que des plantes médicinales à la banque de gènes de Goba.

S'appuyant sur les données de recherche et d'étude, Abiyot a indiqué que plus de 6 029 espèces végétales principales sont présentes en Éthiopie. Parmi elles, 10 % sont endémiques, notamment le caféier, le teff et d'autres arbres.

Selon l'institut, l'Éthiopie est un centre génétique majeur pour plusieurs grandes cultures, notamment le noug (Guizotia abyssinica), le tef (Eragrostis tef) et la moutarde d'Éthiopie (Brassica carinata).

L'Éthiopie possède une faune remarquable, avec environ 284 espèces de mammifères et un nombre impressionnant de 861 espèces d'oiseaux. La population de reptiles est également importante, avec 201 espèces identifiées, dont plus de 87 serpents, 101 lézards et 13 espèces de tortues terrestres. Le pays abrite également environ 188 espèces de poissons, 324 espèces de papillons et 63 espèces d'amphibiens.

Le directeur général adjoint a également souligné la présence de nombreuses espèces animales endémiques, notamment divers insectes tels que les papillons et les coléoptères, ajoutant que de nouvelles espèces continuent d'être découvertes.

Il a souligné que le maintien d'un écosystème sain et la conservation de sa biodiversité sont essentiels au développement agricole durable. Concernant les espèces végétales menacées comme l'olivier, Cordia africana, Hagenia abyssinica et Afrocarpus, il a souligné qu'un cadre juridique avait été établi pour les protéger en interdisant leur coupe.

Par ailleurs, Abiyot a indiqué que la banque de gènes éthiopienne abrite des espèces végétales résistantes au climat et aux maladies, précisant que les semences améliorées proviennent à au moins 80 % de la banque de gènes de l'Institut éthiopien pour la biodiversité.

Il a également indiqué que l'institut collabore activement avec les organisations nationales et internationales compétentes afin d'accélérer ses efforts de conservation de toutes les ressources de la biodiversité, ce qui vise à protéger les droits de propriété des espèces originaires d'Éthiopie, conformément aux cadres juridiques internationaux.

L'institut se prépare actuellement à commémorer la Journée internationale de la biodiversité 2025 sous le thème « Harmonie avec la nature et développement durable » à travers divers événements