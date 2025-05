Ile Maurice: Veeshal Chumroo - «On ne prend d'ordre de personne»

interview

Veeshal Chumroo a bienveillamment accepté de nous accorder un entretien, son tout premier, depuis sa nomination en tant que chairman de la Gambling Regulatory Authority (GRA). Il évoque son expérience dans le milieu hippique et ses priorités dans ses nouvelles fonctions.

Vous avez été nommé en janvier mais le public vous connaît peu. Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis Veeshal Chumroo, 49 ans, natif de Rivière-du-Rempart. J'ai fait mes études secondaires au collège Universal. Après la Form VI, je suis parti en Angleterre pour des études de droit mais faute de moyens, à un moment donné, j'ai dû travailler comme infirmier pour pouvoir continuer à payer mes études. Je suis avocat en Angleterre. En sus de cela, j'y ai plusieurs sociétés d'affaires, soit Sterling Essence Care, Sterling Housing et Manor Sterling Properties. Je suis marié et père de deux enfants.

Comment avez-vous appris qu'il y avait une vacance à la GRA ? Les bruits courent à l'effet que vous êtes un proche du Premier ministre, Navin Ramgoolam...

Je pense que c'est mon expérience et mon commitment qui ont fait que le Premier mnistre m'ait 'courtisé' pour ce poste.

Vous vous connaissez depuis longtemps ?Et êtes-vous membre du Parti travailliste (Ptr) ?

Je le connais depuis 2014, et non, je ne suis pas membre du Ptr. J'ai passé les trois-quarts de ma vie en Angleterre. Mais je ne vous cacherai pas que j'aime ce parti. Je pense qu'on m'a fait venir à la GRA pour apporter les changements qu'il faut et surtout en raison de mon background légal.

Vous dites avoir plusieurs sociétés d'affaires en Angleterre mais vous prenez la décision de tout quitter pour prendre ce job à la GRA. Pourquoi ?

J'ai plusieurs sociétés en Angleterre dont je suis le directeur. Il n'est pas nécessaire pour moi d'être sur place. Nous avons plusieurs employés qui y travaillent. Si je suis venu à Maurice, c'est parce que j'avais an appointment with destiny. Je suis convaincu que j'ai beaucoup à apporter à l'industrie des courses. Je veux aussi participer au programme gouvernemental, qui est basé sur le changement et faire une rupture avec le passé.

Qu'est-ce que le Dr Ramgoolam attend de vous à ce poste ?

La transparence, l'intégrité, et surtout de mettre le public turfiste en avant. Il ne faut surtout pas l'oublier:it's a government program, rendre ses lettres de noblesse aux courses.

Vos détracteurs estiment, eux, que vous êtes un néophyte en régulation des jeux. Que leur répondez-vous ?

Quand on parle de gaming regulation, c'est la Gambling Regulatory Authority Act qui prévaut. En tant qu'avocat, il n'est pas difficile pour moi de maîtriser cette législation. Aussi longtemps qu'on opère dans le purview de la GRA Act, on opère dans la légalité.

Ils estiment également que vous êtes proche du magnat des paris, Jean Michel Lee Shim. Le connaissez personnellement ?

Oui, je connais Jean-Michel Lee Shim. Je l'ai rencontré une fois en Angleterre. C'était pour un réveillon. Il y avait plusieurs Mauriciens basés en Angleterre, qui étaient présents ce jourlà. De là à dire que Jean Michel Lee Shim influence désormais mes décisions, c'est un peu exagéré. Certaines mauvaises langues prétendent que je vais lui faire des faveurs mais si tel est le cas, pourquoi ai-je monté une équipe avec des fonctionnaires de différents ministères et des policiers pour effectuer une descente à Petit-Gamin ? J'ai des amis issus de tous les bords politiques mais cela ne veut pas dire que ces gens-là vont venir influencer mes décisions.

Quel est le rôle d'un chairman de la GRA ?

C'est plutôt au niveau du board. Un chairman ne peut prendre une décision à lui seul. Le dossier est présenté au board par le Chief Executive Officer et une décision collégiale est prise. Il faut savoir qu'au niveau du board, nous avons un membre du State Law Office, un membre de la force policière, un fonctionnaire du ministère du Tourisme et un fonctionnaire du ministère des Finances.

Parlez-nous de votre connaissance du milieu hippique car la GRA a tout de même la lourde responsabilité de surveiller cette grosse industrie...

Je dois dire que je ne suis pas un néophyte dans les courses à Maurice. En 2009, lors d'une visite dans l'île, on s'est concerté avec la famille et on avait décidé d'acheter des chevaux et d'intégrer l'écurie Ramdour. Je suis parti en Afrique du Sud pour prendre trois chevaux dont Primo et Come On Sparky. Primo a gagné, tout comme Come On Sparky. Je suis un passionné de chevaux dans l'âme. Mon épouse est propriétaire de chevaux en Angleterre et je suis souvent à Newmarket pour voir les entraînements et les courses. Nous avons eu un coursier, Jai Hanuman, qui a remporté quatre courses d'affilées, dont une à Abu Dhabi. Je pense avoir les credentials pour ce poste.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie hippique a été sous les feux des projecteurs pour de mauvaises raisons, ces deux dernières années. Vous avez du pain sur la planche...

J'en suis conscient et je suis prêt pour le challenge. Mais il faut bien comprendre le rôle d'un organisateur des courses et celui d'un régulateur. Nous à la GRA, nous avons le devoir de bien regulate pour avoir la confiance du public.

La lutte contre les paris clandestins est encore une bataille où la GRA n'a pas su convaincre. Comment rendre plus efficace la traque des bookmakers hors-la-loi ?

Là, je dois dire que la Chief Executive Officer, Chhayan Ringadoo, fait un travail remarquable. Elle a eu plusieurs réunions de travail avec plusieurs ministères et des décisions très importantes ont été prises. Nous travaillons très bien ensemble et on verra les résultats très prochainement.

Le Mauritius Turf Club (MTC) a souvent souffert d'un manque d'écoute et d'attention de la GRA. On annonce que les choses seront différentes désormais. Il n'empêche que les dossiers ne semblent pas avancer rapidement....

The Chief Executive Officer, Mrs Ringadoo, is the heart of the organisation. She is a very busy and dedicated woman. Le travail se fait, mais on veut surtout s'assurer que tout se fasse correctement. Donc, on prend le temps qu'il faut. We are just being very cautious. C'est le cas pour les licences des écuries, par exemple. On veut faire le due diligence correctement.

Justement, par rapport à l'attribution des licences, il existe une grande opacité sur la composition du Licencing Committee. Pourquoi cela, alors que vous dites prôner la transparence ?

Laissez-moi d'abord vous expliquer comment fonctionne le processus de l'allocation des licences. C'est le Licensing Committee qui étudie les dossiers. Ce panel ne comprend pas le chairman de la GRA. Par la suite, le comité fait ses recommandations au board de la GRA, qui valide la décision. Je suis toutefois d'accord avec vous qu'à l'avenir, il serait peut-être bien de rendre public le nom des membres de notre Licensing Committee.

Qu'en est-il du recrutement des commissaires de courses ?

Nous menons toujours les entretiens pour recruter les commissaires et dans quelques semaines, on devrait avoir la composition du nouveau board.

Certains sont d'avis que le MTC dicte la GRA par rapport au recrutement des Stipendiary Stewards . Qu'en est-il vraiment ?

So far, aucun membre du board n'a reçu de directives pour recruter qui que ce soit. On a un board dynamique, avec des gens indépendants. On ne prend d'ordre de personne.

Quelles seront vos priorités en tant que chairman de la GRA?

Mes priorités seront l'application du programme gouvernemental, qui est de relancer l'industrie des courses, obtenir la confiance du public et m'assurer que tous les règlements soient respectés. Je tiens à remercier le Premier ministre pour sa confiance et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ses attentes. Je dois dire aussi un grand merci au bureau de l'Attorney General qui m'a beaucoup aidé depuis que j'ai pris mes fonctions en janvier. Pour conclure, je me dois aussi de dire que je suis ouvert aux critiques certes but don't hit below the belt.