Ile Maurice: Un festival électro-culturel toujours plus ambitieux

Les festivaliers n'ont qu'à bien se tenir : le festival La Isla 2068 revient.

Le samedi 10 mai, le Château de Labourdonnais à Mapou vibrera une fois de plus au rythme du festival La Isla 2068, événement phare du calendrier culturel mauricien. Organisé par La Isla Social Club, ce festival en est à sa septième édition, qui s'annonce encore plus festive et créative. L'événement se tiendra de midi à minuit, avec une programmation éclectique mêlant musique, ateliers culturels et engagement social.

Au coeur de cette édition, l'annonce de la venue de French 79, star internationale de la scène électro française, confirme la montée en puissance du festival. L'artiste marseillais, connu pour ses titres planants comme Hometown ou Olympic, est considéré comme un pilier de la nouvelle French Touch. Il offrira un show sur la SuperStage du festival, devant un public qui s'annonce nombreux.

Ce festival, tant attendu, mettra en avant trois scènes musicales : SuperStage pour les grands concerts live, La Isla Electronica, dédiée aux DJ sets, et la scène Konpoz to Lamizik, qui fera son grand retour dans une version améliorée. Cette dernière, développée en partenariat avec les hôtels Attitude, sert de tremplin pour les jeunes artistes locaux, révélés à travers le concours du même nom. On y découvrira des performances originales, des reprises réarrangées, et des artistes comme Emlyn & VannSiwa ou encore Yvette Dantier, qui y présenteront leurs nouvelles créations.

Parmi les autres artistes à l'affiche, le public découvrira le duo réunionnais Loya & InSula, dans une fusion électro-maloya inédite, Manu Desroches, qui dévoilera son premier EP ou encore les figures montantes Helix Dynasty et So'Fresh, porteurs d'une scène mauricienne urbaine en plein essor. Le DJ Jef K, installé à La Réunion, complètera cette affiche, marquée par la diversité et l'énergie créative.

Le festival propose aussi une nouveauté marquante : l'ouverture du Social Club, un espace de rencontres et de transmission. Cinq ateliers y seront proposés : lecture animée, fabrication d'instruments à partir de matériaux récupérés, initiation musicale et découverte du poi spinning. Un format qui invite petits et grands à explorer la culture autrement.

L'engagement social du festival reste fort, notamment grâce à la collaboration renouvelée avec l'association Vent d'un Rêve. Les enfants de l'association ouvriront le festival sur la scène principale en tant qu'artistes, tout en participant aux ateliers.

«La Isla c'est un espace ouvert à tous les horizons, où les talents grandissent, se révèlent et inspirent. Vent d'un Rêve incarne cette énergie, et nous sommes fiers de les accompagner dans cette aventure collective», souligne Victor Genestar, fondateur de La Isla Social Club et du festival La Isla 2068.

Avec plus de 3 500 festivaliers attendus, dont également des touristes, La Isla 2068 s'impose comme un rendez-vous régional majeur, soutenu par les hôtels Attitude, Oxenham, Attitude Foundation et d'autres partenaires fidèles. La culture, la musique et le partage sont les maîtres-mots de cet événement unique. Les billets sont en vente sur Partyapp et Otayo et l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.