Ile Maurice: Samad Gunny - «Je veux être la voix des citoyens»

interview

À la veille des élections municipales, Samad Gunny, 38 ans, parle de son retour en politique locale avec une détermination renouvelée. Ancien conseiller municipal élu en 2015, père de trois enfants et ancien président du Reform Party, il a longtemps été actif dans le domaine social. Aujourd'hui, c'est en tant qu'indépendant qu'il se présente au Ward 2 de Quatre-Bornes, avec l'ambition de rapprocher la municipalité des citoyens et de défendre leurs préoccupations quotidiennes.

Pourquoi vous présentez-vous à ces élections municipales ?

Je me présente parce que je crois profondément au service public de proximité. La municipalité ne doit pas être une entité éloignée des habitants. Elle doit être à leur écoute. Fort de mon expérience passée comme conseiller et de mon engagement dans le social, je veux jouer le rôle de pont entre les citoyens et les instances centrales. Trop souvent, les décisions sont prises sans consultation locale. Je veux changer cela en instaurant un dialogue permanent avec les habitants, en allant vers eux et en les impliquant dans la gestion de leur quartier.

Quelles ont été vos priorités lors de cette campagne ?

Ma priorité est de restaurer des services municipaux de base mais essentiels : l'entretien des routes, l'éclairage public, la propreté. Ce sont des éléments qui touchent directement la qualité de vie. Je veux également améliorer le service de ramassage des ordures, qui reste encore trop irrégulier. Je propose la mise en place d'un calendrier clair et respecté pour chaque zone, ainsi que des camions adaptés.

Un autre point crucial : la circulation. Le matin, les routes de Quatre-Bornes sont souvent saturées. Il faut des solutions pour décongestionner les axes principaux, notamment aux abords des écoles et des commerces. Enfin, j'avais activement soutenu le projet d'un nouveau marché à Quatre-Bornes, dans le passé. Ce projet est en discussion depuis longtemps. Je m'engage à tout faire pour qu'il devienne réalité, car il représente un pôle économique et social important pour notre ville.

Comment envisagez-vous l'amélioration des services publics ?

Les services publics doivent redevenir une priorité. En ce qui concerne la sécurité, je plaide pour un meilleur éclairage dans les rues, notamment dans les zones sensibles. Un bon éclairage est un facteur de dissuasion contre les délits.

Quelles sont vos mesures pour soutenir les commerces de proximité ?

Depuis l'arrivée de Metro Express, de nombreux commerçants rencontrent des difficultés, notamment à cause du manque de places de parking. Je propose de réaménager certaines zones pour créer des aires de stationnement temporaires ou rotatifs à proximité des commerces.

Avez-vous des projets spécifiques pour les jeunes et les aînés ?

Oui, je tiens à développer une approche inclusive. Pour les jeunes, je veux lancer des programmes d'encadrement, de formation, de sport et de culture, en partenariat avec des organisations non gouvernementales comme celle de Roshan Seeboo, qui lutte contre la drogue. Il faut sortir nos jeunes des fléaux sociaux et leur donner des perspectives. Pour les aînés, il est essentiel de créer des espaces de repos, des clubs de jour, des activités sociales. Les personnes âgées ne doivent pas être oubliées. Je veux qu'elles se sentent utiles, écoutées et respectées dans la ville.

Un dernier mot aux électeurs ?

Je ne viens pas avec des promesses démesurées. Je viens avec une volonté sincère de servir. Même si je ne suis pas élu, je resterai engagé. Pour moi, la politique municipale, c'est d'abord une mission de proximité. Je serai toujours là pour continuer à porter la voix des citoyens, dans la continuité de mon engagement.