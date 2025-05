Ile Maurice: Des terrains de sport aux urnes - Trois combats pour Curepipe

Ils ont brillé sur les podiums, sur les rings ou sur les terrains. Aujourd'hui, ces trois anciens sportifs de haut niveau troquent leurs médailles pour les urnes. Leur ambition : insuffler un nouveau souffle à Curepipe par le biais du sport, de la culture et du vivre ensemble. Portraits croisés de candidats animés par la même passion... celle de faire bouger leur ville.

Leur nom suffit à raviver des souvenirs glorieux dans l'arène sportive mauricienne. Footballeur, tireur ou kickboxeur, ces trois figures emblématiques ont fait vibrer le pays à coups de victoires. Aujourd'hui, c'est un autre terrain qu'ils s'apprêtent à conquérir : celui des municipales à Curepipe.

Leur combat ? Faire du sport un levier de transformation pour la ville. Mario Bienvenu, ancien maire et champion du monde de boxe française en 2002, remonte sur le ring politique au Ward 4. Entre 2012 et 2014, il avait déjà marqué de son empreinte la mairie de Curepipe.

Mario Bienvenu veut redonner à Curepipe ses lettres de noblesse.

Aujourd'hui, il veut redonner à la ville Lumière son éclat perdu. «Ces dernières années, Curepipe s'est éteinte. Plus de sport, plus de culture, plus de loisirs. Il faut ranimer cette flamme», affirme-t-il. Pour lui, la jeunesse et les moins jeunes méritent une ville qui vibre. «Curepipe regorge de talents. Il faut les réveiller.» Sa candidature, il l'envisage aussi comme une occasion de transmettre son savoir.

«Le sport, je le connais. Je l'ai pratiqué, enseigné, encadré. Je veux maintenant partager cela.» Il se souvient avec nostalgie des petits clubs dans chaque quartier, qui formaient les graines de champions. «Ce n'étaient pas de grands complexes, mais ils créaient du lien, donnaient une chance.» Sa campagne, il l'a menée à son rythme, comme un vrai sportif. «J'ai reçu un très bon accueil. Les gens veulent croire aux indépendants. Mon mental d'athlète m'aide et ma foi m'accompagne.»

Même détermination chez Michaël Chelvan, candidat de l'Alliance du changement dans le Ward 4. Ancien boxeur de haut niveau, entraîneur national et ex-président de la Fédération de kickboxing, il met son riche parcours au service des Curepipiens. «Le sport m'a tout appris. Aujourd'hui, je veux transmettre, créer des événements, donner une voix aux jeunes.» Depuis des années, il s'implique dans des projets sociaux à Curepipe. Son ambition : renforcer le tissu social, valoriser les talents, relancer une dynamique citoyenne.

«Le sportloisir est essentiel, mais il manque cruellement d'infrastructures. Les clubs tournent comme ils peuvent, sans moyens.» Il déplore que le seul centre de jeunesse, à Résidence Malherbes, soit quasi inactif. Sur le terrain, il note des doléances récurrentes. «Le transport est un vrai problème. Des gens marchent des kilomètres pour un bus. On doit améliorer ça.» Engagé aussi pour l'environnement, il milite pour le tri des déchets. «Il faut réduire la pression sur Mare-Chicose. Pensons durable.» Entrepreneur, formateur et président d'une coopérative solidaire, Michaël Chelvan veut incarner une nouvelle approche, responsable et tournée vers l'avenir.

Sarjoo Gowreesunkur compte faire revivre le sport.

Enfin, Sarjoo Gowreesunkur, candidat d'Idéal Démocrate au Ward 2, veut ressusciter les jours de gloire du sport curepipien. «Curepipe a produit des légendes : Rateau, Perle, Périatambée... Sans parler du volley, du basket, du Dodo Club, du Curepipe Starlight. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de soutien. Ni bus pour les matchs ni terrain ni accompagnement.» Lui aussi pointe du doigt une mairie, qui a délaissé l'essentiel. «On a misé sur les drains, les routes, mais le sport a été ignoré.» Il appelle à voter pour les compétences, pas pour les émotions. «La déchéance de la mairie, c'est le résultat de mauvaises gestions. Il est temps de changer ça.»

Ancien footballeur connu, il capitalise sur sa notoriété pour tisser un lien fort avec les habitants. «Les gens se souviennent de mes matchs. Ils m'en parlent encore. Ça crée une belle complicité.» Pour lui, voir le stade George V fermé est une aberration. «C'était un moteur économique et social. Il faut le rouvrir.» Il veut aussi relancer les foires, créer des événements et mettre en lumière les jeunes talents. «Pourquoi ne pas transformer la véranda de l'Hôtel de ville en scène de concert ? Il suffit de volonté, pas forcément de gros moyens.»

Michaël Chelvan espère valoriser les talents et relancer une dynamique citoyenne.

Ils ont porté les couleurs de Maurice avec fierté. À présent, c'est Curepipe qu'ils veulent remettre sur pied. Ces trois candidats veulent prouver qu'avec de l'engagement, de l'expérience et une vraie vision, la ville Lumière peut retrouver son éclat. Une chose est sûre : dans cette course électorale, ils ne manquent ni d'endurance ni de coeur.