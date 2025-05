Ile Maurice: Un scrutin logistique d'envergure

Ce dimanche 4 mai marquera un rendez-vous démocratique important pour les citoyens mauriciens avec la tenue des élections des conseils municipaux et urbains, ce, après une absence de dix ans, marquée par trois renvois depuis 2020. Ce scrutin, prévu de 7 heures à 17 heures, mobilisera des ressources humaines et matérielles considérables afin d'assurer son bon déroulement dans les cinq villes du pays : Port-Louis, Beau-Bassin-Rose-Hill, Curepipe, Quatre-Bornes et Vacoas-Phoenix.

En tout, 400 887 électeurs sont appelés aux urnes, répartis dans 30 arrondissements municipaux. Pour accueillir ces votants, 124 centres de vote et 914 salles ont été aménagés. Le nombre de bulletins imprimés s'élève à 426 975, soit une marge de sécurité d'environ 6 % au-dessus du nombre d'électeurs inscrits, afin de pallier toute éventualité.

C'est Port-Louis qui compte le plus grand nombre d'électeurs, avec 114 354 votants, 39 centres et 262 salles. Suit Vacoas-Phoenix avec 88 587 électeurs. Curepipe, de son côté, enregistre le chiffre le plus bas avec 59 912 électeurs, répartis dans 19 centres. Au total, 404 candidats brigueront les suffrages dans les cinq municipalités, Beau-Bassin-Rose-Hill étant la ville la plus disputée avec 114 candidats.

Ce scrutin mobilisera aussi un effectif impressionnant de 6 134 membres du bureau électoral. Parmi ceux-ci, on dénombre 30 Returning Officers, 43 Deputy Returning Officers, 124 Senior Presiding Officers, 1254 Presiding Officers et 1253 Poll Clerks, entre autres.

Comme déjà annoncé, les opérations de dépouillement débuteront le même jour, entre 30 à 45 minutes après la fermeture des bureaux de vote. Ce délai permettra d'assurer la sécurité et le transport des urnes, ainsi que la mise en place des dispositifs de comptage. Les premiers résultats devront être connus dans certains arrondissements à partir de 20 heures.

En définitive, ces chiffres témoignent non seulement de l'ampleur logistique d'un tel exercice électoral, mais aussi de l'engagement des institutions à garantir un processus transparent et bien organisé.