Afrique: Le représentant du Soudan auprès de l'Union africaine - Le soutien extérieur à la milice rebelle continue

L'ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, représentant du Soudan auprès de l'Union africaine a confirmé vendredi que le gouvernement soudanais dispose de preuves solides de l'existence d'un soutien extérieur important qui continue toujours à la milice rebelle de soutien rapide de la part de parties extérieures, dirigées par les Émirats arabes unis, car le transport aérien s'effectue via les aéroports de la région, tels que l'aéroport d'Umm Jaras au Tchad et la base de Bosaso en Somalie, puis par voie terrestre depuis le Tchad et d'autres points à proximité du territoire soudanais.

Il a ajouté lors de son discours à la (38) session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue dans la capitale, Banjul, en Gambie, que le Soudan continuera à frapper à la porte de la justice internationale et à appliquer les fondements de la justice nationale en interne, par le biais des institutions chargées de l'application des lois et à soumettre des rapports aux Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil de sécurité et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

L'ambassadeur Al-Zein a souligné que le Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, ainsi que de nombreux organismes internationaux indépendants, ont conclu que la milice de soutien rapide a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique et un génocide.

Il a souligné ce qui s'est passé dans la ville d'El Geneina et chez les Masalit à l'Ouest-Darfour et ce qui se passe à plusieurs reprises autour d'El Fasher et dans les camps de personnes déplacées tels que Zamzam, Abu Shauk, Al-Gezira et d'autres régions du Soudan, en plus du massacre de civils commis par la milice à à l'Ouest d'Omdurman la semaine dernière, et de nombreux crimes tels que le traitement des prisonniers en violation du droit humanitaire, y compris la torture, le meurtre et le tournage.