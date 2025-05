Afrique Centrale: Résolution de la crise de l'Est - L'opposition soutient l'option d'un dialogue interne

Longtemps demeurée aphone sur les questions politiques relatives à la marche du pays, l'opposition vient de s'exprimer au sujet de la déclaration de principes pour la paix et le développement économique dans les Grands Lacs signée dernièrement à Washington entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Quatre tenors de l'opposition, en l'occurrence Moïse Katumbi, Delly Sassanga, Martin Fayulu et Joseph Kabila ont, dans une déclaration conjointe publiée le 1er mai, relativisé l'accord de principes signé entre la RDC et le Rwanda qui, d'après eux, "ne constitue pas une base suffisante pour une solution définitive et durable".

Ils soutiennent l'option d'un dialogue interne, indispensable à leurs yeux, "pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes, internes et externes de la crise et pour entrevoir des solutions pérennes". Ils ont réaffirmé leur soutien au Pacte social Conférence épiscopale nationale du Congo-Eglise du Christ au Congo qui, d'après eux, a le triple mérite d'être à ce jour la seule initiative portée par des Congolais, privilégiant un dialogue ouvert à toutes parties prenantes congolaises sans exclusive.

En lieu et place de l'accord de Washington, Moïse Katumbi et ses partenaires politiques estiment que ce pacte social offre la possibilité d'examiner la crise congolaise dans sa globalité, avec pour objectif la paix et le bien vivre ensemble, tant en RDC que dans la sous-région.

Les quatre leaders de l'opposition exigent enfin "la publication des accords et arrangements pris" par les autorités de Kinshasa avec celles de Kigali a à Doha et à Washington, mais aussi "le retrait du territoire congolais de toutes les forces étrangères, ainsi que des mercenaires". Ces leaders ont toutefois salué l'engagement par les signataires du respect de la souveraineté et de l'intégrité de chaque État, du respect des frontières établies conformément à la charte des Nations unies ainsi que des engagements de non-agression et de non-ingérence mutuelle.