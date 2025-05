Tunisie: ST - Inverser la tendance

Le Stade s'attaque à des Bleus qui se produiront forcément en conquérants, course au titre oblige.

Deux parités et une défaite sur les trois derniers matchs disputés, la dernière série stadiste n'a pas été mise à profit et la cueillette n'a donc pas été fructueuse, alors que la saison tire à sa fin.

Sixième de rang, le Stade Tunisien jouera désormais pour l'honneur, mais son rôle ne se limite pas à figurer puisqu'il arbore dès aujourd'hui les habits d'arbitre du championnat en croisant au Hedi Ennaïfer le coleader usémiste. ST-USM, c'est l'affiche proposée à ce stade de la compétition, avec un duel qui a toujours été haletant par le passé. En clair, les écarts sur le papier sont souvent réduits sur le terrain entre Usémistes et Bardolais.

Obligation de résultat pour les Bleus. Réaction impérative pour les gars du Bardo. Que l'épopée marquante de l'USM cette saison se prolonge ou que le Stade se réinvente pour frapper un grand coup dans son fief, une chose est sûre, le match vaudra le détour et l'on s'attend à une chaude empoignade au Bardo.

Au Stade, aujourd'hui, si une tout autre dimension du club commence à se distinguer avec force via une stratégie de développement des jeunes talents, pour les fans, la patience a des limites et le club ne peut plus se permettre d'aligner les contreperformances. Ça tombe bien donc puisque la venue des Bleus pourrait coïncider avec l'éveil des Bardolais, mais encore faudra-t-il prendre le taureau par les cornes.

Performer tout en assurant ses arrières

Cet après-midi, avec un quota de jouvenceaux qui incarnent l'avenir du club, Chokri Khatoui devra aligner une équipe d'attaque, certes, mais aussi protéger ses arrières avec son quatuor d'inamovibles. Avec une trajectoire singulière qui reflète les ambitions du Stade, le coach Khatoui sait que son groupe a souvent sorti le grand jeu cette saison quand il croise un cador.

Et pour raviver la flamme à présent, il comptera sur Sami Hlel dans les bois, Arous et Sahraoui dans l'axe, Laïfi et Khalfa sur les flancs, Bonheur, Touré et Ghazi Ayadi au coeur du jeu, Sajed Ferchichi sur le couloir gauche, Atoui en pointe et probablement Najd Dabbebi sur l'aile opposée.

Enfin, tout en comptant sur un banc assez bien nanti en joueurs de valeur, avec les milieux Skander Chihi, Obeïd Chebbi, Adem Nguili, Smaâli et Ndao, aux côtés de l'attaquant hybride Firas Sfaxi et des arrières Wael Ouerghemi et Iyadh Riahi, le Stade devra performer sans pour autant négliger le retour au charbon face à une équipe irrésistible jusque-là.