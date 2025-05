Tunisie: EST - La confiance règne

L'équipe est sur une courbe ascendante de forme. Face au CSS, les joueurs de Maher Kanzari veulent confirmer.

Il ne reste que trois journées à disputer en championnat. C'est donc le tout dernier virage pour les prétendants au titre de champion de Tunisie en particulier. Pour les "Sang et Or" qui restent sur quatre victoires consécutives entre coupe et championnat, les indicateurs sont désormais au vert et l'élimination en Ligue des champions n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Ceci dit, pour réussir son actuel passage à la tête de l'équipe, Maher Kanzari est appelé à conserver le titre de champion et brandir la coupe, un trophée qui échappe aux "Sang et Or" depuis 2016.

Forfait de Konaté

Le seul joueur qui manquera à l'appel tout à l'heure est Abdramane Konaté, au repos pour encore deux semaines. C'est la période jugée nécessaire par le staff médical pour que la reprise de la compétition pour le joueur se passe sans risque. Selon les informations recueillies, Konaté souffre d'une élongation contractée lors du derby qui l'a obligé à quitter le terrain en cours de jeu.

Mais l'absence de Konaté ne posera pas problème. Avec le retour de Belaïli et d'autres joueurs, les cartes sont en règle pour le coach "sang et or" en prévision du classico de cet après-midi contre le CSS. Par ailleurs, Maher Kanzari a l'embarras du choix. Sur le flanc droit de la défense, Ben Ali a les faveurs pour débuter la rencontre. Bouchniba et Bouzaiene sont en ballottage pour le remplacer en cours de jeu.

Pour le poste d'arrière gauche, l'entraîneur "sang et or" retient deux options. Si Tougaï est en mesure de jouer, sachant qu'il avait insisté pour disputer le derby alors qu'il n'était pas à 100 % de ses moyens, c'est Ben Hmida qui sera aligné sur le flanc gauche de la défense. Si Ben Hmida doit épauler Jelassi dans l'axe central, Ben Mohamed occupera le poste d'arrière gauche.

En ce qui concerne le poste de gardien de but, Ben Saïd retrouvera son rang de titulaire. A l'entrejeu, Derbali remplacera Konaté et sera associé à Ogbelu et Guenichi ou Tka. Mouhli et Azouni sont autant de solutions de rechange.

Belaïli, qui reprend du service après avoir purgé sa suspension, sera associé à Sasse pour apporter du soutien à Rodrigues ou Jabri en pointe.

Cela dit, quels que soient les choix de Maher Kanzari, les joueurs qui fouleront la pelouse de Radès tout à l'heure sont appelés à gagner et à convaincre.