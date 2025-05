Tunisie: Métro léger - Les acrobaties des usagers sur le toit de la ligne 5

La scène est surréaliste. Aujourd'hui sur la rame de la ligne 5 du métro qui relie la station de Barcelone à celle de l'Intilaka, des jeunes sont sortis par les portes ouvertes et au mépris du danger et du risque potentiellement mortel auquel ils s'exposent, se sont juchés sur le toit, en courant dessus , en sautant d'une rame à l'autre et en se glissant entre deux wagons, s'exposant, ainsi, au risque de tomber et de passer sous les rames et ce, dans l'indifférence la plus totale.

Ce comportement incivique et dangereux des usagers est devenu de plus en plus fréquent, menaçant le bien-être, la tranquillité et la sécurité des autres passagers à l'intérieur du métro.

Ne serait-il pas temps de sévir et de passer aux sanctions, en renforçant la présence des agents de contrôle à l'intérieur des rames sur les lignes où l'on recense le plus d'actes de vandalisme et d'incivilités et ce afin de maintenir l'ordre tout au long du trajet ?

Il y a va de la tranquillité et de la sécurité des usagers dans un des modes de transport public les plus utilisés en Tunisie.