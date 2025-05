Tunisie: CSS - Pour un baroud d'honneur !

On s'attend à une réaction d'amour-propre des Sfaxiens devant l'Espérance dans une saison bien terne qu'ils sont pressés de finir pour tourner la triste page d'un parcours raté sur toute la ligne.

Après l'élimination en huitièmes de finale de Coupe de Tunisie contre l'USBG, Lassâad Dridi et ses protégés ont enterré leur ultime espoir de sauver leur saison par l'octroi du seul trophée qui leur restait à convoiter. On se demande avec quel moral et dans quel état d'esprit ils vont affronter une EST qui n'est pas disposée à gâcher le moindre point pour être couronnée. La déception qui règne actuellement dans le camp des «Noir et Blanc» ne présage pas d'un grand optimisme pour sortir indemne de ce Classico avec les « Sang et Or» de Maher Kanzari.

À moins que cette absence de pression qui pèse sur les épaules ne ravive la flamme telle une arme à double tranchant. Mais Lassâad Dridi a-t-il réellement les moyens de caresser un tel objectif avec un effectif où les absences sont de taille? Certes, Aymen Dahmen reprend sa place dans les buts après deux matches de suspension, mais serait-ce pour autant suffisant ?

Ce faisant, le carton rouge infligé à Koffi Constant Kouamé en match de Coupe va obliger Lassâad Dridi à revoir sa formule en défense avec le souci de devoir trouver le bon profil pour le poste d'arrière droit et de deuxième arrière central aux côtés de Mohamed Nasraoui.

Au milieu de terrain, même s'il y moins d'inquiétude, en dépit de l'absence de Moussa Bella Conté, le trio Mohamed Absi-Mohamed Trabelsi-Youssef Habchia sera-t-il en mesure de tenir la dragée haute à un entrejeu «sang et or» plus fort en matière de possession et de projection rapide vers l'avant avec renfort et soutien constant pour les attaquants ? Attendons voir.

A court de solutions offensives

Dans le compartiment offensif maintenant, Youssef Becha et Amor Ben Ali, qui sont avec l'équipe nationale U 20 en Égypte, ne seront donc pas faciles à remplacer. Fabien Winley traîne toujours une vilaine blessure et Baraket Lahmidi est éloigné depuis quelque temps.

Reste l'option Mohamed Dhaoui- Hazem Haj Hassen comme duo d'attaque avec Mohamed Islem Guesmi comme joker en cours de jeu. Autant dire, Lassâad Dridi est à court de solutions de rechange avec des joueurs talentueux, mais encore frêles dans des matches chocs pour pouvoir aspirer à faire de ce Classico contre l'Espérance un éclair de lumière dans la grisaille.