Tunisie: USBG - L'obligation de l'emporter

Les hommes d'Afouène Gharbi ne badineront pas contre les Zarzissiens pour décrocher les trois points, clés de la réussite de l'opération maintien

Un match à domicile est, a priori, un match facile. Mais ce n'est qu'une apparence pour cette rencontre d'aujourd'hui au Stade 7-Mars entre les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane et les «Sang et Or» de Zarzis. Deux équipes concernées par le résultat d'un derby qui s'annonce très chaud et, à coup sûr, indécis jusqu'au bout.

Noureddine Farhati et ses partenaires n'ont pas le droit au moindre faux pas s'ils désirent se rassurer sur leur destin en Ligue 1 bien avant les deux journées de la fin. Youssef Snana et ses coéquipiers ont, eux, toujours un oeil sur la quatrième place qui serait une très bonne récompense de leur saison exceptionnelle. L'enjeu est différent pour les deux équipes, mais l'objectif sera le même : la victoire et rien que la victoire. Ce qui ne peut que donner lieu à un match ouvert.

Un match dans le match

Il est évident que la bataille entre locaux et visiteurs sera surtout tactique et que son issue dépendra avant tout de la capacité des deux entraîneurs à neutraliser les points forts adverses. Pour le coach Afouène Gharbi, notamment, qui a bien entamé sa mission à Ben Guerdane avec un large succès sur l'ASG et un passage en quarts de finale de la Coupe au grand dam du CSS. Gharbi cherchera un troisième exploit consécutif pour montrer qu'il est bel et bien le sauveur tant recherché.

Il n'a pas eu à trop cogiter pour trouver la recette du sursaut escompté. Sa stratégie du salut, il l'avait bien en tête avant de débarquer à Ben Guerdane après avoir supervisé le match contre l'Étoile.

Les deux matches qui ont suivi contre les Gabésiens et les Sfaxiens ont été une réussite. Une bonne assise défensive avec le retour à une charnière à trois ( Yeken , Machmoum et Abderrazak ) et deux excentrés ( Ben Hassen et Taous) très actifs sur leurs flancs respectifs. Devant, un rideau avec trois joueurs essuie-glace au milieu de terrain, soit Mbida, Souissi et Loussoukou et une attaque avec deux fers de lance, Belwafi et Yâakoubi, qui sont très rapides dans la transition et très dangereux dans la zone de l'adversaire.