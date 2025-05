Afrique: CAN U20/Défaite devant le Nigeria - Rien n'est perdu !

Il reste deux matches à bien négocier pour se qualifier au prochain tour.

La première sortie de notre équipe nationale U20 n'a pas été concluante face au Nigeria. Au niveau du résultat. Le Nigeria, que nous retrouvons décidément à chaque fois sur notre route, nous a encore battus d'une courte tête sur une action surprise qui a fendu notre défense en toute sérénité.

Mais, considérant la manière dont à été sélectionnée cette équipe, à la suite du rachat décidé par la CAF, les péripéties que l'on a vécues pour la désignation de son entraîneur, le manque de temps pour la préparer (en fait, on ne peut pas considérer ce court rassemblement une préparation), le résultat est logique.

Opposée d'entrée à une formation en pleine possession de ses moyens, l'équipe s'est bien battue. Elle a essayé de varier son jeu, a gagné bon nombre de duels, mais il y a des passages obligés que l'on ne peut ignorer. L'aspect collectif faisait réellement défaut. Et il n'est pas donné de réussir à créer ces automatismes en une ou deux trois semaines, lorsque les joueurs qui viennent de tous les horizons se retrouvent pour disputer une compétition de cette envergure. Il faut beaucoup plus de temps et surtout de moyens, pour créer un groupe assez compact et bien efficace pour espérer un résultat plus à même d'ouvrir des horizons logiques.

Il y a de la qualité

De toutes les manières et en dépit de ce résultat négatif, rien n'est perdu. Il reste deux rencontres à jouer. L'équipe est en mesure de se bonifier en raison de la qualité technique d'un certain nombre de ses joueurs. Et puis, rien que cette présence à ce niveau, c'est déjà positif. De cette phase finale, émergeront de grands joueurs.

C'est l'âge où les véritables valeurs se retrouvent en piste pour occuper le devant de la scène. Les recruteurs de tous les pays du monde, ceux qui veulent «faire des affaires», sont en principe aux avant-postes, pour mettre la main sur ceux qui deviendront les vedettes de demain. Reste à savoir si nos équipes «professionnelles» ont eu le réflexe d'envoyer des observateurs. Autres que ceux qui prendront l'initiative pour servir leurs équipes d'origine.

Nous avons de ce fait bien fait d'insister. Nos jeunes, dont un certain nombre est à suivre de près, pourraient avantageusement figurer au sein de nos meilleures équipes actuelles.

Ils valent mieux, beaucoup mieux que les canassons pour lesquels on dépense des millions. En pure perte. A moins de considérer qu'engraisser des agents opportunistes est considéré comme un acquis pour notre football.