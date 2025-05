Tunisie: Tourisme - La dernière ligne droite pour une saison exceptionnelle

La Tunisie se trouve à l'orée d'une saison touristique qui s'annonce prometteuse à différents niveaux, en l'occurrence le nombre d'entrées, les recettes, la qualité des produits fournis et leur diversification avec l'objectif d'aboutir à la mise en place d'un tourisme innovant, inclusif et durable.

Or, selon les dernières données, la dynamique entamée au cours de l'année écoulée devrait se poursuivre, voire se confirmer, durant la saison présente. D'ailleurs, jusqu'à la fin du mois d'avril, la Tunisie a, déjà, accueilli plus de deux millions trois cent mille visiteurs, soit une progression de près de 9% par comparaison à l'année précédente.

Il est utile de savoir que les recettes ont suivi dans la mesure où elles ont évolué de 85 millions de dinars à 1,6 milliard de dinars avec des perspectives encore meilleures pour le reste de la saison et de l'année en cours.

Et tout porte à croire que le cap va être maintenu en vue d'une plus grande consolidation des indicateurs afin de passer d'une bonne année en 2024 à une autre exceptionnelle en 2025, puisque les prévisions tablent, d'ores et déjà, sur plus de onze millions d'arrivées.

Pour parvenir à ces objectifs, qualifiés d'ambitieux, mais fort réalisables, toute une stratégie, avec obligation de résultats, a été mise en oeuvre en s'appuyant sur pas moins de six axes portant, notamment, sur la diversification, la numérisation, la qualité, la pérennité, la formation et le tourisme intérieur.

Sans oublier le volet marketing et communication avec des actions promotionnelles innovantes et numérisées pour mieux "vendre" la destination Tunisie qui dispose de nombreux atouts dont l'histoire et le patrimoine culturel, souvent uniques en leur genre.

D'autres facteurs sont susceptibles de booster le secteur, à savoir la promotion des investissements à haute valeur ajoutée, la qualité des prestations de services dans les unités hôtelières, la modernisation des transports pour améliorer les déplacements à l'intérieur du pays, outre la participation de nos spécialistes en la matière à des salons touristiques de renommée.

Il s'agit in fine d'une action ininterrompue impliquant tous les départements et les rouages de l'Etat et du secteur privé avec un intérêt particulier et majeur accordé à des domaines cruciaux tels que l'environnement, la santé, la propreté et la sécurité.

C'est dire l'obligation pour tous d'assumer les responsabilités qui leur incombent en vue de transmettre la meilleure image qui soit de la Tunisie et des Tunisiens.