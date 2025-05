Afrique du Nord: Maghreb - L'intégration économique régionale pourrait générer 2 points de croissance par pays

L'intégration économique entre les pays du Maghreb arabe pourrait générer jusqu'à deux points supplémentaires de croissance pour chaque pays, ont affirmé plusieurs intervenants à la première session du Forum maghrébin international des banques, du commerce et de l'investissement, organisé à Tunis les 3 et 4 mai 2025.

Kamel Habbachi, directeur général adjoint de la Banque du Maghreb pour l'investissement et le commerce extérieur (BMICE) - organisatrice du forum - a déclaré à la presse que l'absence d'intégration régionale effective coûte actuellement deux points de croissance par pays, malgré les importantes perspectives et opportunités disponibles.

Il a souligné que le commerce intra-maghrébin ne dépasse pas 10 % des échanges extérieurs totaux, une statistique faible au vu des potentiels d'investissement et de coopération. Selon lui, le forum constitue une plateforme stratégique pour renforcer la coopération économique et consolider les partenariats entre banques maghrébines et internationales, dans le but de faciliter les opérations commerciales et stimuler l'activité du secteur privé.

La BMICE organise à cette occasion des réunions bilatérales visant à développer une base de données entre les acteurs économiques et les institutions bancaires de la région, pour identifier et exploiter les opportunités d'affaires offertes par le marché maghrébin.

Habbachi a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur les atouts communs des secteurs public et privé pour concrétiser le rêve d'une véritable intégration maghrébine.

Le portefeuille de crédit de la BMICE comprend actuellement plusieurs projets majeurs dans le secteur de l'énergie et du gaz en Tunisie, ainsi que d'autres initiatives en Mauritanie, au Maroc, et bientôt en Algérie et en Libye. Trois secteurs stratégiques sont ciblés : la santé et la sécurité pharmaceutique, la sécurité alimentaire, ainsi que l'énergie.

Environ cinq grands projets d'envergure régionale sont en cours d'étude dans les cinq pays du Maghreb.

Le forum, qui se tient sur deux jours à Tunis, comprend des tables rondes, des rencontres B2B, ainsi qu'une exposition réunissant 80 banques, 100 entreprises et 30 conférenciers, avec plus de 500 participants. Les échanges ont porté sur des opportunités d'investissement dans le commerce, l'industrie, l'intelligence artificielle et le rôle des banques dans leur financement.