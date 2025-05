Algérie: Hassani Cherif souligne l'importance du rôle de la presse dans l'éclairage de l'opinion publique

SKIKDA — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a souligné, samedi à Skikda, "l'importance du rôle de la presse pour l'éclairage de l'opinion publique et le maintien de la stabilité du pays".

Le président du MSP a ajouté, dans une allocution prononcée lors d'une rencontre de wilaya des cadres de son parti, organisée à la maison de la culture Mohamed-Siradj sous le slogan "Des structures fortes au service du pays et de la cause", que la presse, qui "éclaire et oriente l'opinion publique, porte une grande responsabilité dans la stabilité du pays".

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai), M. Hassani Cherif a fait part de la "solidarité du MSP avec les journalistes et les professionnels des médias palestiniens, persécutés par l'entité sioniste, harcelés et assassinés au mépris des lois et des conventions internationales protégeant les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions".

Il a également indiqué, par ailleurs, que l'Algérie est "prise pour cible par ses ennemis, ce qui appelle les enfants de ce pays à se montrer vigilants et à dresser comme un seul homme contre les campagnes hostiles, pour consolider l'unité nationale".