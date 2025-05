Congo-Kinshasa: Tanganyika - Plus de 100 cas de choléra enregistrés en une semaine, deux décès signalés

La province du Tanganyika fait face à une flambée de choléra, avec plus de 100 cas enregistrés depuis le début de cette semaine dans les zones de santé de Nyemba et Kalemie. Deux décès ont également été signalés. Cette situation a été révélée, samedi 3 mai, par le docteur Wilma Lwabola, chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika.

Selon le docteur Wilma Lwabola, la perturbation de la desserte en eau potable est l'un des principaux facteurs qui ont contribué à cette flambée de choléra. Il explique :

« Notre province a connu un problème de rupture d'eau, d'approvisionnement d'eau de boisson pendant une période d'environ 7 jours. Il se fait que pour nous, c'est un facteur aggravant par rapport à l'épidémie de choléra. Notre province est endémo-épidémique, surtout pour les deux zones de santé qui se trouvent dans la ville et le territoire de Kalemie et Nyemba. Le choléra est permanent, mais il y a des facteurs déclenchants ou aggravants, entre autres la rupture en eau potable, en eau de boisson, en eau de la REGIDESO. »

Face à cette pénurie d'eau potable, les populations locales se sont tournées vers des sources d'eau non traitées, comme la rivière Lukuga et le lac Tanganyika, où l'eau n'est pas chlorée. Cette situation a favorisé la propagation rapide de la maladie.

Une augmentation rapide des cas

La flambée a débuté le 29 avril, et les chiffres montrent une progression inquiétante. Le docteur Lwabola précise :

« À partir de lundi, nous avons eu beaucoup de nouveaux cas : on est arrivé à 79 nouveaux cas juste pour une journée, et le mardi, on a eu 39 cas. Aujourd'hui, que nous venons de tenir la réunion, nous sommes à 18 cas depuis le matin. »

La situation dans les zones de santé de Nyemba et Kalemie est particulièrement préoccupante, car ces zones sont considérées comme endémo-épidémiques, où le choléra est permanent mais peut connaître des flambées en raison de facteurs aggravants. Les autorités sanitaires plaident pour une intervention rapide pour rétablir l'approvisionnement en eau potable et renforcer les mesures de prévention, notamment la chloration de l'eau.