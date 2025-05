Tunisie: Rencontre de l'agence TAP au FILT - «La réinvention du journalisme culturel», au coeur des recommandations

TUNIS — La promotion de la culture à travers l'agence TAP et les médias en général ainsi que le rôle de premier plan que joue l'agence dans le renforcement des liens entre les médias et le secteur culturel sont parmi les multiples recommandations issues de la rencontre-débat autour du thème "Le rôle de TAP dans la diffusion de la Culture du Livre" au parc des expositions du Kram.

La révision de la relation entre les médias et les maisons d'édition en considérant ces derniers comme partenaires dans la diffusion de la culture, sont parmi les principales recommandations de ce séminaire organisé au stand de l'agence Tunis Afrique presse (TAP), à l'occasion de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT) qui se tient dans sa 39ème édition du 25 avril au 04 mai 2025, sous le slogan "Lire pour construire".

Les participants ont préconisé le perfectionnement des compétences rédactionnelles des journalistes à travers des sessions de formation sur les techniques de la critique littéraire, en vue d'enrichir et approfondir le contenu de leurs productions journalistiques ainsi que de renforcer la présence du journalisme culturel au sein de l'Institution comme étant une spécialité à part entière.

A une époque où les médias font face à des défis croissants notamment à la lumière des évolutions numériques, l'agence TAP est appelée à être davantage « en phase avec les développements technologiques modernes et son usage efficace dans le travail journalistique, sans pour autant compromettre les valeurs éditoriales et l'éthique professionnelle », a-t-on t encore recommandé.

Le numérique offre une opportunité unique pour « réinventer le journalisme culturel et renforcer sa diffusion auprès du public, les jeunes en particulier », est également l'une des recommandations qui rentrent dans l'objectif principal de ce séminaire visant à jeter la lumière sur les efforts de TAP dans le renforcement de la place du journalisme culturel ainsi que de réaffirmer son engagement dans la promotion de la Culture en Tunisie.

Sur le plan évènementiel, les panelistes ont recommandé la création d'un prix national pour le meilleur livre et l'organisation d'un colloque intellectuel annuel, au siège de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), dédié à l'actualité culturelle et artistique sur la scène tunisienne et arabe. Ce futur colloque devra constituer une plateforme de rencontres et de débats rassemblant des personnalités dans différentes branches des domaines de la pensée, de la culture et des arts.

Le prix proposé vise à renforcer la culture de la lecture et à renforcer la visibilité des écrivains tunisiens plus en reconnaissance à leurs oeuvres littéraires et créatives. Le lauréat sera récompensé suite à un vote du public.

Les panelistes sont pour la plupart journalistes diplômés l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI), notamment Najeh Missaoui (Président Directeur Général (PDG) de la TAP), Rim Gacem (Directrice du desk Culturel à TAP), Sadok Hammami, (Directeur de l'IPSI).

Du secteur du livre et de l'édition étaient notamment invités les éditeurs Mohammed Saleh Betaieb (Editions Alif), Nouri Abid (Editions Mohamed Ali Hammi), le Chargée de Communication à Cérès Editions Wided Ben Yahmed et le romancier Issa Medddeb.

Ce premier rendez-vous culturel de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) avec le public de la Foire Internationale du Livre de Tunis coïncide avec la Journée mondiale de la Liberté de la Presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

Les recommandations des professionnels du secteur des médias versent dans la même orientation de l'UNESCO qui a annoncé que l'influence déterminante de l'Intelligence artificielle (IA) sur le journalisme et les médias est au centre la commémoration mondiale de la journée mondiale de la Liberté de la Presse 2025, placée sous le thème « Informer dans un monde nouveau- L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ».