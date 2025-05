Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 mai 2025

revue de presse

La liberté de la presse mis à l'épreuve entre avancée de l'IA et difficulté économique

La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce 03 mai en portant un accent particulier sur l’intelligence artificielle (IA) qui est en train de révolutionner les médias. En effet, les Nations Unies estiment que l'utilisation et le développement sans précédent de l’IA jouent aujourd'hui un rôle transformateur dans le journalisme, les médias et les droits humains, avec des conséquences imprévues.

Étant une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle, actuellement, l’urgence est d’instaurer une réflexion sur la question de l’IA, surtout en ce qui concerne le futur des médias. Il faut noter que son développement risque de mettre en péril certaines branches du métier. (Source allAfrica)

Savi de Tové : Un président d’unité pour une nouvelle ère au Togo

À 86 ans, Jean-Lucien Kwassi Savi de Tové devient le premier président de la 5ᵉ République du Togo.

Seul candidat proposé par l’Union pour la République (UNIR), il a été élu à l’unanimité ce samedi par les 150 membres du congrès, réunissant députés et sénateurs.

Aussitôt élu, il a prêté serment solennellement, s’engageant à œuvrer pour l’unité nationale et le bien-être du peuple togolais. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques de Paris-Sorbonne, Savi de Tové est une figure marquante de la vie politique togolaise. (Source togonews)

Casablanca Tech Valley : un nouveau pôle technologique au Maroc

La ville de Casablanca et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé une convention pour créer « Casablanca Tech Valley », un pôle technologique de 6,5 hectares à Sidi Othmane. Porté par la filiale Ewane et soutenu par plusieurs institutions, le projet vise à générer 20 000 emplois et à positionner la métropole comme un hub technologique majeur en Afrique.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, et Khalid Safir, directeur général de la CDG , ont signé la convention sous le patronage de Mohamed Mhidia, Wali de la région Casablanca-Settat. La cérémonie de signature a eu lieu mercredi à la wilaya de Casablanca-Settat. (Source apanews)

Tunisie : l’ancien premier ministre Ali Larayedh condamné à 34 ans de prison

L’ex-secrétaire du mouvement islamiste Ennahdha était poursuivi dans l’affaire des réseaux d’envoi de djihadistes tunisiens vers les zones de conflit. Un procès contesté du fait du manque d’éléments matériels établissant l’existence de réseaux structurés.

Au terme d’un procès mené dans un quasi-huis clos – seule une poignée de médias proches du pouvoir a été autorisée à assister aux dernières audiences – la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire des réseaux d’envoi de djihadistes tunisiens vers les zones de conflit, vendredi 2 mai.

Huit accusés ont été condamnés à des peines allant de 18 à 36 ans de prison, selon une déclaration du premier substitut du procureur de la République du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme à l’agence de presse TAP. Mais l’absence d’éléments matériels probants et la nature des interrogatoires interrogent sur les fondements réels de l’affaire. (Source Lemonde Afrique)

Gabon : Oligui Nguema prête serment devant le peuple et la communauté internationale

Sous les vivats d’une foule nombreuse réunie au stade d’Angondjé, Brice Clotaire Oligui Nguema a été investi Président de la République ce 3 mai 2025. Une cérémonie historique qui, au-delà de sa solennité, marque le début officiel de la Ve République gabonaise.

Une investiture sous le signe du serment et de la souveraineté. Dans une atmosphère empreinte d’unité nationale, le général-président devenu président élu a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, le Parlement réuni et des dizaines de chefs d’État africains, en déclarant :

« Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu Président de la République, m’engage devant Dieu, nos Ancêtres et le peuple gabonais, à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l’Etat de droit, préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la Patrie, l’intégrité du territoire national, et à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. Je le jure. » (Source GabonMediaTime)

Sénégal : signature d’un pacte avec les syndicats et le patronat

Un pacte de stabilité sociale a été signé le 1er mai 2025 entre le gouvernement du Sénégal, les employeurs et les syndicats. S’étalant sur 3 ans, ce programme a pour objectif de créer une ambiance sociale tranquille favorable à une économie compétitive, à encourager le travail productif et décent et à l’équité sociale.

Afin d’établir un climat social favorable à une économie compétitive et à la promotion d’un travail productif et décent, le gouvernement sénégalais et les organisations syndicales et patronales ont signé le 1er mai 2025, un Pacte de stabilité social pour une durée de trois ans. Dans ce document, les différentes parties ont exprimé leurs attentes et ont pris des engagements fermes. (Source Africa24)

En Algérie, une des principales chaînes d’information suspendue pour racisme

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel en Algérie (Anira) a suspendu complètement vendredi 2 mai pour dix jours Echorouk News TV après la publication sur sa page Facebook d’un mot raciste pour désigner les migrants subsahariens vivant dans le pays.

« L’autorité a relevé l’usage d’un terme à caractère raciste extrêmement grave diffusé [jeudi 1er mai] sur la page Facebook de Echorouk News TV« , après des opérations policières dans divers quartiers d’Alger, a expliqué l’Anira. Des migrants d’origine subsaharienne en situation irrégulière ont été interpellés dans ces descentes de police, et décrits par la chaîne comme étant des « nouagra » (« nègres »), a déploré l’Anira dans un communiqué. (Source Jeune Afrique)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Le Pdci fait bloc derrière Tidjane Thiam à Port-Bouët

La direction du Pdci-Rda a organisé le 3 mai 2025 un meeting de soutien au président Tidjane Thiam à Port-Bouët Gonzague ville, « terre rouge ». Des milliers de militants du Pdci-Rda se sont rassemblés pour apporter leur soutien au président de leur parti, Cheick Tidjane Thiam qui a été radié de la liste électorale.

Tour à tour, des membres de la direction du Pdci-Rda se sont succédé sur le podium pour appeler les militants à rester à l’écoute des mots d’ordre du parti et de continuer à soutenir leur candidat plébiscité à la Convention à plus de 99%. « Pourquoi, il veut choisir notre candidat ?

Nous avons choisi Tidjane Thiam parce qu’il a un parcours professionnel exceptionnel. Tidjane Thiam n’est pas n’importe qui. Nous sommes le Pdci-Rda. On ne choisit pas un candidat par hasard. Ne vous découragez. Tidjane Thiam est notre choix. Nous ne devons pas le lâcher », a soutenu Aby Raoul, Vice-président du Pdci Rda, par ailleurs Haut représentant de Tidjane Thiam dans le district d’Abidjan. (Source fratmat)

Accident mortel au Cameroun : Francis Ngannou brise le silence et présente ses condoléances

Après plusieurs jours de silence, l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou s’est enfin exprimé publiquement à propos du tragique accident de moto dont il a été impliqué au Cameroun et qui a coûté la vie à une jeune fille de 17 ans.

C’est à travers un message relayé par le média américain TMZ que "The Predator" a partagé sa peine : « Mon cœur est brisé par cette perte dévastatrice. Dès le début j’ai été aux côtés de la famille, leur offrant mon soutien, mon réconfort et mes plus sincères condoléances en cette période difficile. Je les ai rencontrés en privé pour partager leur peine et je continuerai à les accompagner à chaque étape. Je porte leur douleur avec moi, mes pensées et mon soutien indéfectibles restent avec eux. »

Une déclaration sobre, empreinte de tristesse et de responsabilité, qui tranche avec les rumeurs et spéculations qui circulaient depuis l’accident. (Source Cameroun 24)

Mali/Palais de la culture : le grand meeting des partis politiques empêché suite à des échauffourées

Une coalition des jeunes défenseurs de la transition et des forces de l’ordre a empêché la tenue du meeting des partis politiques. Un évènement prévu ce samedi 3 mai 2025 au Palais de la Culture de Bamako à 15h pour « exiger le respect des lois de la République ». Le meeting a été empêché par les forces de l’ordre suite à des échauffourées entre les pros régime et les antis partis politiques.

« Vive la démocratie, à bas la dictature ! », dans un camp. De l’autre : « à bas les partis politiques ». C’étaient les deux slogans proférés de part et d’autre dans les devantures du Palais de la culture. Le ton avait été donné la veille par des jeunes dont un identifié comme étant membre du Conseil national de la Transition. Ces jeunes ont déclaré qu’ils feront tout pour empêcher la tenue du meeting des partis politiques. Promesse tenue ! (Source maliweb)