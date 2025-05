Sénégal: Les acteurs ont souhaité la publication de la liste des médias conformes, selon le directeur de la communication

Dakar — La publication de la liste des médias conformes aux dispositions du code de la presse est une volonté affichée par les patrons de presse, a révélé le directeur de la communication, Habibou Dia.

" Le ministre de la Communication a tenu une première journée de concertation avec les acteurs des médias dès son arrivée. Et ce sont les acteurs présents qui ont demandé au ministre de publier la liste des médias. Si les acteurs l'ont demandée, cela veut dire qu'eux-mêmes étaient conscients de la situation", a déclaré Habibou Dia au cours d'un entretien accordé à l'APS.

C'est à partir de là, estime-t-il que les nouvelles autorités ont lancé des réformes pour avoir une cartographie claire du secteur des médias.

"Ce sont certains acteurs très crédibles qui disaient que la façon dont l'aide à la presse est distribuée ressemble à de la corruption. Ce sont les patrons de presse qui disent que le modèle économique n'est pas bon. Mais cela veut dire quoi ? Est-ce qu'on doit continuer sur la même trame sur laquelle on est en train de travailler depuis une décennie et demie ? Il faut donc avoir le courage de s'arrêter et de revoir le tissu économique des médias. Qui est un média ? Qui ne l'est pas ?", s'est interrogé le directeur de la communication.

Aujourd'hui, avec le travail rigoureux qui est effectué, on est à 258 médias reconnus par l'Etat du Sénégal, rappelle-t-il.

"Je pense qu'il est important que les patrons de presse sachent que ce à quoi ils appellent demande des réformes additionnelles. Quand vous dites que mon entreprise n'est pas viable et que cela fait presque 5 ans que chaque fin d'année d'exercice budgétaire vous êtes obligés de venir quémander un effacement fiscal, il y a un problème dans votre modèle", soutient le directeur de la communication.

Pour toutes ces raisons, il demande aux entreprises de presse de devenir une force de proposition à côté des solutions que le gouvernement est en train d'apporter pour rendre les entreprises plus viables.

Selon le directeur de la communication, des mécanismes de contrôle sont en train d'être mis en oeuvre pour que les deniers publics que le Sénégalais consacre pour la fiabilité de l'information, afin que le journaliste fasse son travail, le technicien en étant à l'aise financièrement, qu'on puisse mettre en oeuvre ces mécanismes.

Revenant sur les résultats des réformes, il renseigne que si on a 258 médias conformes, aura-t-on le même nombre si tous les critères du code de la presse sont appliqués ?, se demande M. Dia.

"Vous verrez que si on met un critère sur ceux qui ont un capital, vous verrez que près de 300 médias n'ont pas de capital. Si on met le critère sur ceux qui se déclarent comme entreprise de presse en ligne et qui doivent avoir une URL fonctionnelle, vous verrez que près de 400 médias n'ont pas d'URL", a indiqué le directeur de la communication.