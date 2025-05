Sénégal: L'Etat octroie une subvention de 384 millions francs CFA à douze entreprises de presse privées

Dakar — Douze entreprises de presse privées ont obtenu, samedi, une subvention de 384 millions de francs CFA dans le cadre du programme de restructuration financière des entreprises de presse initié par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et mise en oeuvre par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), a constaté l'APS.

"Ce programme [le programme de restructuration financière des entreprises de presse] est un modèle qu'on a conçu avec l'ensemble des parties prenantes, qui va être sous forme de subventions à hauteur de 75% qui sont pris en charge par l'ADEPME et 25% par les entreprises elles-mêmes. Donc, il y a un engagement des entreprises et cette subvention se fait sur la base d'un remboursement", a déclaré la directrice de l'ADEPME, Marie Rose Faye.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du premier lot de financement des entreprises de presse par le gouvernement.

Selon elle, ce "programme majeur "va accompagner les entreprises de presse à se relever, mais surtout à se structurer, à être viables et être les modèles que le Sénégal attend dans ce qui est la liberté de la presse, mais aussi la transmission d'informations justes et véridiques".

Le directeur de la communication, Habibou Dia a invité les patrons de presse à gérer ces fonds dans la plus grande transparence.

"Lorsque les Sénégalais, par l'effort qu'ils font, contribuent à travers leurs deniers au budget de l'Etat, qui est réorienté et ventilé vers un secteur vital pour la démocratie, consacré par la liberté de la presse, il est essentiel que nous, comme les patrons de presse, puissions autant que possible avoir une gestion aussi rigoureuse que possible de ces deniers", a-t-il lancé.

Prenant la parole au nom du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, la directrice générale de 3M Universel -7TV, Maïmouna Ndour Faye, a salué l'initiative de l'ADEPME d'accompagner les médias.

"Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous sommes des gens responsables. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait de longues études, qui nous ont fait confiance, qui ont décidé de lier leur parcours à notre parcours. Et nous avons la responsabilité aujourd'hui de réfléchir à la façon, aux voies et moyens de pérenniser les activités de ces entreprises de presse. C'est pour cela que cette initiative de l'ADEPME est la bienvenue, et je souhaite que toutes les autres entreprises de presse puissent en bénéficier", a-t-elle.

Voici la liste des 12 entreprises de presse bénéficiaires, plus le Groupe Africome

Groupe Médias du Sud, RACECO, GROUPE XENOX, Groupe E media, Groupe D Media, Groupe Sud Communications, Almadies Media, 3M Universel -7TV, Groupe Leral, Pessafrik, Lamp Fall TV, Origines SA