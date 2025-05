Médina Gounass — Au total treize personnes ont été arrêtées, trois véhicules et vingt-huit motos immobilisés pour diverses infractions au Daaka de Médina Gounass, a appris, samedi, l'APS du lieutenant-colonel Sidy Dione, commandant de légion de la gendarmerie de Kolda.

"L'ensemble de nos missions nous ont permis d'obtenir un bilan provisoire à la date du 2 mai pour 28 infractions relevées, allant des cas de vols de portables, des marchandises de contrebandes, du non respect des mesures de sécurité du Daaka, du non respect des règles de sécurité routière et trafic illicite de bois, ce qui nous donne un bilan provisoire de 13 personnes arrêtées, 3 véhicules et 28 motos immobilisés ", a-t-il-déclaré.

Le lieutenant-colonel Sidy Dione s'exprimait au cours d'un point de presse pour faire le bilan à mi-parcours de cet évènement religieux annuel qui rassemble des milliers de fidèles venus d'horizons divers.

Un accident de circulation impliquant une moto et un véhicule de transport a fait deux blessés assez graves, a fait savoir le commandant de légion de la gendarmerie de Kolda.

En termes de saisi, a-t-il poursuivi, les unités frontalières de la gendarmerie de Kolda ont mis ou fourrière six véhicules, six vélos, saisi 26 bonbonnes de gaz et 26 planches dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois. "Ces saisis ont donné en termes d'amendes forfaitaires perçus, un montant de 1, 3 million de franc CFA", a-t-il annoncé.

Le commandant de légion de la gendarmerie de Kolda a signalé qu'à la date du 30 mai, "une pluie assez forte estimée 600 mm 3 s'est abattue à Médina Gounass et ses environs.

Tout au long du Daaka, la mission de la lésion de la gendarmerie de Kolda consiste à assurer la sécurité du secteur de développement opérationnel, la fluidité du trafic sur les différents axes menant à Médina Gounass et au site du Daaka, la sécurisation des personnes et leurs biens avant après et pendant le Daaka, mais également de réprimer les infractions constatées, a précisé le lieutenant-colonel Sidy Dione.