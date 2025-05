Algérie: Aïn Temouchent - Le rôle des médias dans l'accompagnement du processus de développement souligné

AIN TEMOUCHENT — A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'accent a été mis, samedi à Aïn Temouchent, sur l'importance des médias dans l'accompagnement du processus de développement et dans l'instauration d'une passerelle de communication entre les institutions de l'Etat et le citoyen.

Le wali de la wilaya, Mabrouk Ouled Abdennebi, a souligné, lors d'une cérémonie de distinction organisée à l'université Belhadj Bouchaib, que "les médias jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement du processus de développement, l'établissement de passerelles de communication et la consécration du droit du citoyen à l'information".

Il a salué l'évolution qu'a connue la presse nationale sous toutes ses formes - écrite, audiovisuelle et électronique - ainsi que l'intérêt que l'Etat porte au secteur des médias et l'ouverture de l'administration à leur égard.

Il a également réaffirmé son engagement à fournir toutes les facilités nécessaires aux professionnels des médias au niveau local, afin qu'ils puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions.

A cette occasion, le professeur Saâd Saâd, enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'université Belhadj Bouchaib, a présenté une intervention intitulée Liberté d'expression et intelligence artificielle, dans laquelle il a insisté sur l'importance de vérifier l'exactitude de l'information, d'éviter les fake news, et sur les bouleversements induits par l'intelligence artificielle, appelant à organiser des sessions de formation pour maîtriser ces plateformes numériques et éviter la désinformation.

Pour sa part, le professeur Abdeljalil Dellali a passé en revue l'arsenal juridique encadrant l'activité journalistique en Algérie et les acquis réalisés grâce à la Constitution de 2020, à la loi sur l'information N 14/23, à la loi sur la presse écrite et électronique N 19/23, ainsi qu'à la loi N 20/23 relative à l'activité audiovisuelle. Il a souligné que ces textes reflètent l'intérêt porté par l'Etat à l'édification d'un système médiatique fort et plus professionnel.

La famille médiatique d'Aïn Temouchent a salué cette cérémonie organisée en son honneur, exprimant sa pleine conscience de la responsabilité professionnelle qui incombe aux journalistes, notamment dans la transmission des préoccupations des citoyens et la valorisation des efforts de développement de l'Etat.