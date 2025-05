ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi à Alger, une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement et du corps diplomatique, a vu la participation de plusieurs responsables de médias publics et privés, de grandes figures des médias, de journalistes et de correspondants de presse étrangers accrédités en Algérie, précise le communiqué.

Cette cérémonie annuelle, organisée en l'honneur des journalistes et des professionnels des médias, s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à réaffirmer "l'intérêt majeur que porte le président de la République à la corporation médiatique et son souci permanent de l'accompagner en vue de consacrer le professionnalisme dans la pratique du journalisme et de consolider les acquis socioprofessionnels de ses membres", ajoute la même source.