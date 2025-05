Algérie: Annaba - Portes ouvertes sur le Service national des garde-côtes

ANNABA — Une manifestation portes ouvertes sur le Service national des garde-côtes "Martyr Aouari Mahfoud" a été organisée, samedi à Annaba, sous la supervision du général-major, commandant de la façade maritime Est (5ème région militaire), et en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Cette manifestation, organisée par le Commandement des Forces Navales dans le cadre des activités de communication de l'Armée Nationale Populaire (ANP) pour l'année 2025, " vise à informer le public des activités et des missions du Service national des garde-côtes et de ses différentes unités en tant qu'acteur important dans la gestion de tout ce qui a trait au domaine maritime ", a indiqué le général-major, commandant de la façade maritime Est.

Organisées au groupement territorial des garde-côtes "Martyr Barari- Khemissi", à Annaba, ces portes ouvertes visent aussi à renforcer le lien "Armée-Nation", a ajouté le même officier supérieur lors de la présentation des missions dévolues au Service national des garde-côtes en matière de protection du littoral algérien et de surveillance vigilante du domaine maritime.

Une exposition comportant des pavillons qui présentent les tâches et les activités des différentes unités du Service national de garde-côtes qui sont également chargées d'assurer la sécurité en mer et de fournir aide et assistance en cas de danger figure également au programme de cette manifestation.

Les différents matériels modernes utilisés pour la surveillance et le contrôle de la côte, sont également présentés, ainsi que les équipements d'assistance et de sauvetage, et les moyens d'intervention en haute mer, notamment au moyen de remorqueurs et d'hélicoptères.

L'ouverture de cette manifestation de deux jours a été marquée par une affluence remarquable de citoyens, dont de nombreuses familles accompagnées de leurs enfants.