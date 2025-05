ALGER — Le juge d'instruction près le tribunal de Dar El-Beida a ordonné, samedi, le placement en détention provisoire du dénommé Belghit Mohamed Amine, suite à ses déclarations télévisées ciblant l'identité nationale et portant atteinte aux symboles et constantes de la nation, a indiqué un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Dar El-Beida informe l'opinion publique que suite à la large diffusion sur les réseaux sociaux d'un extrait vidéo d'une interview télévisée entre une journaliste d'une chaîne dite +Sky News Arabia+ et le dénommé Belghit Mohamed Amine, où il a déclaré que l'amazighité serait un projet franco-sioniste, et vu que ces propos constituent une violation des principes fondamentaux de la société algérienne, consacrés par la Constitution, et une atteinte flagrante à une composante essentielle de l'identité nationale, ainsi qu'à l'unité nationale et aux symboles et constantes de la nation, le parquet de la République a ordonné, le 1 mai 2025, l'ouverture d'une enquête préliminaire et l'arrestation du suspect", a précisé la même source.

"En date du 3 mai 2025, le mis en cause a été déféré devant le parquet, qui a engagé des poursuites judiciaires à son encontre à travers l'ouverture d'une information judiciaire pour : crime d'atteinte à l'unité nationale par un acte ciblant l'unité nationale aux fins de porter atteinte aux symboles de la Nation et de la République, délit d'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale, et délit de diffusion de discours de haine et de discrimination via les technologies de l'information et de la communication", selon la même source.

"A l'issue de l'interrogatoire de l'accusé, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire", conclut le communiqué.