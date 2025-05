Algérie: 38e Congrès de l'UIPA - Les participants appellent à des décisions audacieuses pour relever les défis auxquels la nation arabe est confrontée

ALGER — Des participants aux travaux du 38e Congrès de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) ont mis en avant, samedi à Alger, le rôle des Parlements arabes dans la défense des causes de la nation, notamment la cause palestinienne, appelant à prendre des "décisions audacieuses" pour relever les défis actuels.

Dans des déclarations à l'APS, en marge des travaux de ce congrès, le Secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), Mouhamed Khouraichi Niass, a affirmé que "chaque Parlement arabe doit s'acquitter de son devoir envers les causes centrales de la nation arabe", notamment la cause palestinienne, soulignant "l'importance de la convergence des vues pour trouver des solutions aux défis auxquels elle fait face".

"Les Parlements arabes doivent faire bloc face aux tentatives d'effacer le peuple palestinien et plaider sa cause dans les fora internationaux", a-t-il insisté, mettant l'accent sur l'importance de "l'intensification de la coordination entre les Parlements arabes".

De son côté, l'ancien vice-président du Parlement mauritanien et membre de la Ligue des parlementaires pour El Qods et la Palestine, Chikhani Ould Biba, a salué la teneur des discours du président de l'UIPA et président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, et du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, qui ont réaffirmé la centralité de la cause palestinienne et l'importance de fédérer les efforts pour faire cesser la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien.

L'intervenant a également salué "la position de l'Algérie, dirigeants et peuple, en faveur de la Palestine à tous les niveaux".

Abondant dans le même sens, le membre de l'Assemblée des représentants du peuple (Tunisie) et membre du Comité exécutif de l'UIPA, Badreddine Gammoudi, a souligné "la nécessité pour les Parlements arabes d'unifier leurs positions à l'égard des causes de la nation et d'intensifier leurs efforts pour relever tous les défis".

Le responsable tunisien a, par ailleurs, souhaité que les recommandations de ce congrès soient "à la hauteur des attentes des pays arabes et du peuple palestinien, en particulier".