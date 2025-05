Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 mai 2025

Congo-Brazaville : une ONG publie une enquête inquiétante sur l’exploitation pétrolière et minière

Au Congo-Brazzaville, l’Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l’homme (ARPA2DH) a publié, samedi 3 mai, une enquête qu’elle a menée, ces derniers mois, auprès de quatre entreprises, essentiellement chinoises, qui exploitent notamment le pétrole et les mines dans trois départements du sud du pays. L’inquiétude est de mise.

L’ARPA2DH est préoccupée par le constat qui ressort de l'enquête, à savoir le manque de consultations des populations et le manque d’études environnementales et sociales. (Source RFI)

Au Mali, les partis manifestent contre leur possible dissolution et pour que les militaires rendent le pouvoir aux civils

Une coalition de partis demande « la fin effective de la transition politico-militaire au plus tard le 31 décembre », alors que la junte dirigée par Assimi Goïta, au pouvoir depuis 2021, s’était engagée à quitter les affaires en mars 2024.

Des centaines de personnes ont manifesté samedi 3 mai à Bamako à l’appel d’une coalition de partis politiques qui redoutent leur possible dissolution par la junte au pouvoir, ont constaté des journalistes de l’Agence France-Presse (AFP). Dans une déclaration publiée après la manifestation, ce collectif d’une centaine de partis a « exigé la fin effective de la transition politico-militaire au plus tard le 31 décembre » et appelé « à la mise en place d’un calendrier de retour rapide à l’ordre constitutionnel ». (Source Lemonde Afrique)

Guinée : 25 places de moins dans le classement de Reporters Sans Frontières

Le dernier Rapport de Reporters Sans Frontières (RSF), publié ce vendredi 2 mai 2025, révèle que la Guinée a perdu 25 places en un an. Le pays se retrouve en queue du classement au 103e rang sur 180 pays évalués. Les restrictions imposées par les autorités de transition en matière de réglementation de l’information sont régulièrement dénoncées par les professionnels de la presse.

Si Reporters sans frontières dénonce un climat de tension engendré par les restrictions imposées aux journalistes sous la période de transition, avec la fermeture de plusieurs médias et l’enlèvement par des hommes armés fin 2024 du journaliste critique Habib Marouane Camara, toujours porté disparu. Les autorités de transition assurent elles, œuvrer en faveur d’une meilleure réglementation des métiers de l’information. (Source Africa 24)

Togo - une gouvernance plus horizontale, selon Kanka-Malik Natchaba

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka-Malik Natchaba, s’est exprimé dimanche sur une station de radio privée à propos du nouveau système politique mis en place avec l’avènement de la Cinquième République.

Il a défendu les choix opérés, notamment la désignation du président du Conseil et du président de la République, dans un contexte de majorité parlementaire largement dominée par le parti UNIR.

Répondant aux critiques sur le manque d’opposition dans le processus, le ministre a écarté toute idée de complaisance. Pour lui, le défi démocratique réside autant dans l’auto-exigence que dans la diversité partisane : « Nous sommes obligés de nous challenger au quotidien pour répondre aux attentes des Togolais. » (Source togonews)

Union africaine : Libreville candidate à accueillir deux sommets panafricains

C’est une page diplomatique majeure que Brice Clotaire Oligui Nguema a tournée, en annonçant officiellement, lors de son discours d’investiture, le retour du Gabon au sein de l’Union africaine. Une réintégration actée lors de la session du Conseil Paix et Sécurité de l’UA, tenue à Addis-Abeba le 30 avril 2025, et saluée comme un signal fort du retour du pays dans le concert des nations. Mieux encore, Libreville se projette déjà comme un hub politique continental, en se portant candidate à l’organisation de deux grands sommets panafricains.

Le retour du Gabon dans le giron continental. Suspendu des instances de l’Union africaine au lendemain du coup d’État militaire du 30 août 2023, le Gabon n’a cessé, depuis, d’envoyer des signaux de normalisation et de volonté de restauration de l’ordre constitutionnel. L’élection présidentielle du 12 avril dernier, remportée avec 94,85% des suffrages par le président Oligui Nguema, a permis de sceller cette transition. (Source GabonMediaTime)

Présidentielle 2025 au Cameroun : Alerte sur les « visages politiquement hideux » autour de Paul Biya

À l’approche de la présidentielle d’octobre 2025, le politologue Pascal Charlemagne Messanga Nyamding exprime des inquiétudes quant à l’influence de certaines figures politiques impopulaires qui entourent le président Paul Biya, qu’il juge potentiellement nuisibles à ses chances de réélection.

A quelques mois de l’élection présidentielle, Paul Biya doit-il faire le ménage autour de lui, avant les hostilités? Invité ce dimanche à l’émission « Club d’Élites » de Vision 4, dont le thème portait sur la « crédibilité » de ces candidatures et la possible « fragilisation des (vraies) forces du changement », Messanga Nyamding a mis en garde contre l’influence de certaines figures politiques entourant le président sortant, fortement annoncé à la course pour sa propre succession. (Source LeBledParle)

BAL 5 – L’ASCVD perd son dernier match et son aventure s’arrête à Diamniadio !

Avec une ultime défaite, l’ASC Ville de Dakar quitte la Conférence Sahara par la petite porte. Le club sénégalais, qui n’a remporté que deux victoires en six journées, termine à la dernière place du classement. Une grosse désillusion pour une équipe qui avait suscité l’enthousiasme avec un recrutement ambitieux. Les playoffs se joueront sans elle.

Dans le même temps, Kriol Stars a créé la surprise en s’imposant face à Petro de Luanda (69-71), dans un match qu’il a dominé avec autorité. Ce résultat a mis la pression sur l’ASCVD avant même le coup d’envoi de son dernier match. Mais une fois encore, les hommes de Libasse Faye n’ont pas su répondre présent. (Source wiwsport)

Est de la RDC : le retrait des soldats sud-africains de la SAMIDRC s’achèvera en mai

Ces troupes font partie de la force de la mission régionale de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), déployée dans l’est de la RDC en décembre 2023 alors que le M23 refaisait surface.

Les troupes sud-africaines qui se retirent du conflit dans l’est de la RDC ont commencé à se rassembler en Tanzanie et la plupart devraient rentrer dans leur pays d’ici la fin de ce mois, a déclaré dimanche 4 mai le chef d’état-major de l’armée. Le retrait progressif qui a débuté le 29 avril prévoit que les troupes quittent la RDC via le Rwanda par voie terrestre avant d’entrer en Tanzanie d’où elles rentreront par voie maritime et aérienne, a indiqué le général Rudzani Maphwanya. (Source Jeune Afrique)

Refondation du Niger : 189 représentants socioprofessionnels nommés au Conseil Consultatif

Le processus de refondation du Niger franchit une nouvelle étape. Par décret en date du 1er mai 2025, le président de la République, le général Abdourahamane Tiani, a procédé à la nomination de 189 représentants des couches socioprofessionnelles au Conseil Consultatif de la Refondation (CCR), selon un communiqué officiel du secrétariat général du gouvernement.

Ces nominations font suite à l’ordonnance du 18 avril 2025 définissant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du CCR. Organe central du dialogue et de la refonte des institutions, ce conseil est chargé de formuler des propositions concrètes pour repenser les fondements politiques, économiques et sociaux du pays, dans un contexte de transition dirigée par les autorités militaires issues du coup d’État de juillet 2023. (Source actu niger)

Tchad : Succès Masra rend hommage aux femmes noyées dans le fleuve Batha

L'opposant tchadien Succès Masra a exprimé sa profonde tristesse et a rendu un hommage poignant aux quatre femmes qui ont tragiquement perdu la vie en se noyant dans le fleuve Batha. "Nos profondes condoléances aux familles de nos 4 mamans noyées au fleuve Batha alors qu’elles allaient chercher de l’eau après de longues distances. Ces types de drames affligent et nous commandent d’agir et changer les conditions de vie pour tous", a-t-il écrit ce dimanche 4 mai 2025.

Le 2 mai dernier, quatre femmes d'une même famille ont trouvé la mort après être tombées dans un trou du fleuve Batha. Elles avaient quitté leur village de Bardé, situé près de la ville d'Ati, pour aller chercher de l'eau. En tentant de secourir la première victime tombée dans un trou profond, les autres ont été emportées par les eaux et se sont noyées. (Source alwihda info)