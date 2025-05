Afrique: Paiements numériques - Atteindre 1,5 billon de dollars en 2030

Le secteur des paiements numériques en Afrique va se développer considérablement, selon un rapport de Mastercard. L'objectif est d'atteindre 1,5 billion de dollars d'ici à 2030.

Selon le président de Mastercard - Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique, Dimitrios Dosis, l'Afrique regorge d'immenses possibilités et son peuple a le potentiel de façonner l'économie mondiale dans les décennies à venir. Sa transformation numérique est soutenue par des progrès rapides en matière de pénétration d'internet et d'inclusion financière, deux des principaux moteurs des paiements numériques à travers le continent. La pénétration d'internet en Afrique est prévue de croître à un taux annuel composé de 20 %, tandis que l'inclusion financière est prévue d'augmenter de 6 % par an. Ces tendances signalent un fort virage vers les transactions numériques, alors que les entreprises et les consommateurs adoptent davantage les solutions sans contact. Ce qui accélère encore la participation économique et l'accessibilité financière.

Mastercard concentrera ses investissements sur trois domaines clés

1. Autonomiser les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) d'Afrique

Pour renforcer davantage le potentiel des MPME africaines, Mastercard compte accélérer l'accès facile à ses solutions propriétaires. Elle continuera également de faciliter l'accès au financement. De plus, les entrepreneurs africains continueront d'acquérir des connaissances sur la manière de prospérer en tant que propriétaires d'entreprise grâce à des ressources d'apprentissage gratuites.

2. Soutenir le secteur des technologies financières (fintech) en Afrique

L'écosystème des fintechs africaines est un moteur clé de la transformation numérique et du progrès économique. Près de la moitié de toutes les entreprises fintech du continent a été fondée au cours des six dernières années, levant collectivement 6 milliards de dollars de financement par actions depuis 2000.

3. Développer les envois de fonds et les paiements transfrontaliers

Les transactions transfrontalières fluides s'avèrent essentielles à la mobilité économique de l'Afrique. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a reçu environ 100 milliards de dollars de transferts de fonds en 2023, ce qui représente environ 6 % de son produit intérieur brut. Les partenariats locaux permettent à Mastercard de rendre les paiements transfrontaliers plus simples, pratiques et accessibles.