Soudan: Le pays présente ses arguments oraux devant la Cour Internationale de Justice

La République du Soudan a présenté jeudi ses plaidoiries orales devant la Cour Internationale de Justice, dans le cadre des sessions demandant un avis consultatif soumis par l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les obligations juridiques d'Israël concernant la présence et les activités des Nations Unies, des organisations internationales et d'autres États dans les territoires palestiniens occupés, y compris Qudos-Est.

La plaidoirie a été prononcée par Son Excellence l'Ambassadrice Omaima Al-Sharif, Chargée d'Affaires par interim représentante du Soudan auprès de la CIJ , qui a affirmé l'attachement indéfectible du Soudan aux principes de la Charte des Nations Unies, au premier rang desquels figure le rejet catégorique de l'acquisition de territoire par la force. Elle a souligné que les mesures prises par Israël contre l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) constituent une grave violation du droit international et portent atteinte au système juridique régissant le travail des organisations internationales.

L'argument du Soudan a souligné l'importance vitale de l'UNRWA comme bouée de sauvetage pour des millions de réfugiés palestiniens dans un contexte d'effondrement accéléré des infrastructures de santé et d'éducation dans les territoires palestiniens, appelant la Cour à considérer sérieusement les conséquences de la sape du travail de l'agence des Nations Unies.

Au cours de la deuxième partie de l'argumentation, le professeur Fabian Raimondo, conseiller juridique de l'ambassade du Soudan à La Haye, a présenté un exposé juridique détaillé au nom du Soudan, dans lequel il a défendu la recevabilité de la demande d'avis consultatif, affirmant que les objections soulevées par Israël ne constituent pas de véritables obstacles juridiques devant la Cour. Il a également souligné que les Palestiniens ont le droit d'établir des relations avec d'autres pays et organisations internationales, et que toute ingérence israélienne à cet égard constitue une violation du droit à l'autodétermination.

A l'issue des plaidoiries, la Chargée d'Affaires a réitéré qu'Israël, en tant que puissance occupante et membre de l'Organisation des Nations Unies, est tenu de respecter la présence et les activités de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires occupés, et est également tenu de respecter les privilèges et immunités de l'ONU. Elle a conclu que les actions récentes d'Israël constituent une violation flagrante de la Convention de 1946 et de la Charte des Nations Unies, appelant la CIJ à émettre un avis consultatif clair qui protège les principes juridiques internationaux et garantit le respect du droit international humanitaire.