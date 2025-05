Sud-Soudan: L'hôpital de Médecins sans frontières bombardé par l'armée à Old Fangak

Au Soudan du Sud, la ville d'Old Fangak, dans l'État du Jonglei, au nord du pays, a été bombardée par l'armée sud-soudanaise, tôt samedi 3 mai. L'hôpital géré par Médecins sans frontières a notamment été pris pour cible de ces frappes menées par des hélicoptères et un drone. L'ONG a fermement condamné cette attaque, la qualifiant de « violation du droit humanitaire international ».

C'est une attaque d'une violence inouïe qui a visé Old Fangak, samedi 3 mai à l'aube. Deux hélicoptères ont lâché une bombe sur l'hôpital avant d'aller mitrailler le marché de la ville. Le bilan provisoire du bombardement est de sept morts et plus de 20 blessés. Selon Mamman Mustapha, chef de mission Médecins sans frontières (MSF), personne sur place ne s'attendait à ce bombardement.

« L'hôpital est clairement identifié comme tel, mais malgré cela, il n'est pas en sécurité. Nous sommes très choqués et terrifiés par cet incident. Ce n'est pas la première fois qu'un hôpital de MSF est pris pour cible dans le conflit actuel », explique-t-il. Le 14 avril, en effet, l'hôpital de Ulang, au nord-est du Soudan du Sud, avait été complètement pillé par des hommes en armes.

« Nous appelons toutes les parties au conflit à respecter les espaces humanitaires, les structures médicales, les travailleurs humanitaires et la population civile, et nous condamnons fortement cette terrible attaque », poursuit Mamman Mustapha. Tout le stock de médicaments de l'hôpital a été réduit en poussière, alors que cette structure de santé est la seule à fournir des soins vitaux à 110 000 personnes dans le comté de Fangak, zone très reculée et difficile d'accès à cause des inondations.

Le gouvernement n'a pas encore fourni d'explications. Mais Biel Boutros Biel, commissaire du comté de Fangak, rappelle les menaces proférées par le porte-parole de l'armée vendredi : « Ils les ont mises en oeuvre aujourd'hui, bombardant Old Fangak, une zone habitée par des civils, sans aucune activité militaire. Mais ils l'ont bombardée quand même. Nous devons vraiment nous interroger car le gouvernement du Soudan du Sud tue ses propres civils. »

L'officiel demande à la communauté internationale d'agir face à ce qu'il qualifie d'« actes génocidaires » contre les membres de la communauté nuer.