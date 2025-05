Gabon: Le nouveau président, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été investi

Vainqueur de la présidentielle du 12 avril avec un score écrasant, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment au stade d'Angondjé, en périphérie de Libreville, samedi 3 mai, devant une quinzaine de dirigeants africains venus pour l'occasion. Promettant d'oeuvrer à un « Gabon nouveau », celui-ci est ainsi devenu le premier président de la Ve République gabonaise, 20 mois après le renversement d'Ali Bongo.

Arrivé dans le stade d'Angondjé à bord d'une voiture au toit ouvert, Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait sans doute pas besoin de la coupure d'électricité qui a frappé Libreville durant sa cérémonie d'investiture, dans l'après-midi du samedi 3 mai, pour rappeler que la reconstruction des infrastructures gabonaises faisaient partie des priorités de son nouveau mandat. Parmi elles, celui-ci a également cité, dans son premier discours en tant que président de plein exercice, la diversification de l'économie, la lutte contre le chômage des jeunes, la transformation locale des ressources naturelles ou encore la lutte contre certains fléaux, à commencer par « l'impunité, la corruption, la cupidité, le laxisme et la paresse ».

Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long mais avec le travail, la discipline, l'effort [...], nous déplacerons les montagnes.

Cintré dans son smoking et son gilet croisé gris, celui-ci avait juré, quelques minutes plus tôt, devant la Cour constitutionnelle, de « respecter et de défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit », avant de se voir remettre le collier présidentiel de grand maître des ordres nationaux et de recevoir les attributs traditionnels du pouvoir dont une torche symbole de « lumière, d'espoir et de responsabilité partagée » qu'il a transmise à Mamadi Doumbouya, dans une suggestion symbolique au chef de la transition guinéenne d'organiser, lui aussi, des élections dans son pays.

« Il ne faut pas qu'il nous trahisse en devenant dictateur »

Brice Clotaire Oligui Nguema a enfin profité de la cérémonie qui s'est achevée par un défilé militaire et un saut de parachutistes pour détailler le calendrier de mise en place des nouvelles institutions du pays : les élections législatives et locales auront ainsi lieu les 27 septembre et 11 octobre prochains, avant l'organisation des élections sénatoriales. Quant à la transition proprement dite, elle prendra fin le 23 décembre, à la prestation de serment de la nouvelle Cour constitutionnelle.

Dans le stade d'Angondjé, 16 chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'intronisation du nouveau président gabonais, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a été très applaudi. Autour d'eux également : environ 40 000 personnes enthousiastes, à l'instar de ce supporter de Brice Oligui Nguema pour qui cette cérémonie « restera dans les annales de l'histoire du Gabon » ou de cet autre qui salue « la plus belle cérémonie d'investiture qu'[il n'a] jamais vue, une cérémonie riche en émotion et pleine d'une joie partagée entre un président et son peuple ». « C'était merveilleux ! », conclut-il.

Reste que dans cette assemblée toute acquise au nouveau chef de l'État, nombreux sont ceux qui attendent aussi beaucoup de lui : « Il ne faut pas qu'il nous trahisse en devenant dictateur. Il faut qu'il continue à faire ce qu'il a commencé : c'est ce qu'on attend de lui », réagit ainsi un troisième au micro de notre correspondant à Libreville