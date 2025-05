Afrique: Quand le Croissant du Maroc rencontre l'Étoile de Guinée

Les faits sont clairs. L'actualité exige une prise de position. Pour ma part, les événements survenus la semaine dernière recèlent des signes indéniables.

Prenez par exemple le fait que le Royaume du Maroc a envoyé, le vendredi 2 mai 2025, en Guinée une délégation d'investisseurs, dirigée par le diplomate chevronné SEM Issab Taïb. Il ne s'agit ni d'un geste anodin ni d'une simple visite protocolaire.

C'est l'expression d'une volonté royale ferme de renforcer les liens entre deux nations unies par l'histoire, la fraternité et l'ambition commune de bâtir l'Afrique de demain.

La bénédiction du Roi Mohammed VI pour une coopération sud-sud dynamique et solidaire trouve, en Guinée, un écho particulièrement favorable.

En vérité, les bras du Président Mamadi Doumbouya sont grands ouverts. La Guinée, longtemps restée en marge des grands courants d'investissement, se réinvente. Elle devient aujourd'hui une terre d'opportunités, d'innovation, de transformation et de partenariats structurants.

Ce pays est en pleine mutation, animé par le vent du renouveau porté par un leadership fort, visionnaire et résolument tourné vers l'action.

À leur arrivée, les membres de la délégation marocaine ont été chaleureusement accueillis par Ousmane Gaoual Diallo, Porte-parole du gouvernement et ministre des Transports, soulignant ainsi l'importance de cette visite pour les deux nations.

L'arrivée des investisseurs marocains, notamment dans le secteur stratégique de la construction d'infrastructures portuaires, témoigne de l'attractivité nouvelle du pays. Ils ne viennent pas seulement avec des capitaux, mais également avec un savoir-faire éprouvé, une expérience à partager et une volonté de construire dans la durée. Ce sont des frères qui arrivent, porteurs d'une coopération respectueuse, équilibrée et tournée vers le progrès partagé.

La vision du président-bâtisseur, traduite par la modernisation des transports, l'ambition de doter la Guinée de ports performants, de gares routières modernes, et d'un système de formation technique de haut niveau, rejoint parfaitement la démarche marocaine.

Le projet d'une académie pour ingénieurs guinéens dans les sous-secteurs maritime, aérien et ferroviaire témoigne de cette convergence stratégique.

Dans un monde de plus en plus fragmenté, voir deux nations africaines miser sur la solidarité, le transfert de compétences et la complémentarité est une source d'espoir.

Rabat et Conakry montrent la voie. Celle d'une Afrique qui se parle, se fait confiance et construit son destin sans complexe.

Ce point de vue est donc un hommage. A la diplomatie marocaine, fine, efficace, portée par la vision d'un Roi bâtisseur. A la gouvernance guinéenne, engagée et audacieuse, incarnée par un Président qui transforme les intentions en actions. Et surtout, à ce lien fraternel entre nos deux peuples, que les années consolident et que les projets à venir renforceront.

Oui, la Guinée est prête. Et elle le dit haut et fort ! Bienvenue à nos frères marocains, sur une terre qui change, qui avance et qui croit en l'avenir.