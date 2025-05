Congo-Kinshasa: Bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata Ponyo

En République démocratique du Congo (RDC), le bras de fer se poursuit entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle autour du procès de l'ex-Premier ministre, Matata Ponyo Mapon. Celui qui est aujourd'hui dans l'opposition est accusé de détournement des deniers publics : près de 200 millions de dollars destinés à la mise en place du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Lors de son procès, le mois dernier, le parquet a requis vingt ans de prison. Au cours de l'audience, l'ancien Premier ministre a invoqué son immunité parlementaire. Et le débat s'est amplifié ces derniers jours entre le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle.

Lorsque Matata Ponyo est déféré devant la haute cour, il est sénateur et son immunité a déjà été levée. Depuis, le procès a connu plusieurs rebondissements. Fin 2023, l'ancien chef du gouvernement est élu député national et obtient donc une nouvelle immunité parlementaire. Lorsque le procès reprend en avril dernier, il l'invoque et refuse de comparaître. Mais la Cour décide de poursuivre le dossier.

Pas question de revenir en arrière

Le président de l'Assemblée nationale s'est donc invité dans le débat. Vital Kamerhe a demandé à la Cour de respecter la procédure et de solliciter une nouvelle levée de l'immunité. Réponse de la Cour constitutionnelle : pas question de revenir en arrière, Matata Ponyo a déjà été traduit devant une juridiction, les débats du procès ont été clôturés fin avril. Et le verdict mis en délibéré au 14 mai. Dans un courrier, le président de la Cour a rappelé d'un ton ferme l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Dans neuf jours, la Cour constitutionnelle de RDC devrait donc se prononcer. L'opposant et ex-chef du gouvernement risque vingt ans de prison ferme pour le détournement présumé de près de 200 millions de dollars.