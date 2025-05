Algérie: Le président de la République accorde un intérêt majeur à la presse nationale et aux métiers de l'information et de la communication

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a réaffirmé, samedi à Alger, l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la presse nationale et aux métiers de l'information et de la communication.

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le ministre de la Communication a rappelé "l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République à la presse nationale et aux métiers de l'information et de la communication" comme en témoigne, a-t-il dit, "la consécration de la tradition des entrevues périodiques accordées aux médias pour éclairer l'opinion publique".

"Les hautes autorités du pays ont placé parmi leurs priorités la promotion de l'environnement médiatique pour une presse libre, responsable, plurielle, indépendante et respectueuse des règles de professionnalisme et de l'éthique et de la déontologie de la profession, au service d'une pratique démocratique à l'abri de toute forme de dérive", a ajouté M. Meziane.

Passant en revue les principaux acquis réalisés récemment dans le secteur, le ministre a mis en avant la volonté de l'Etat de relancer le Fonds d'aide à la presse en tant que mécanisme pour "la mise en oeuvre de sa politique de soutien à la presse sous toutes ses formes et le développement des aptitudes des journalistes", en veillant à "élargir ses bénéficiaires à l'ensemble des médias audiovisuels, électroniques et de la presse écrite, aussi bien publics que privés, afin que les médias nationaux puissent produire des contenus médiatiques de qualité".

Après avoir rappelé la promulgation du décret présidentiel fixant le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA), M. Meziane a annoncé le lancement par le ministère d'une plateforme électronique interactive visant à "renforcer la communication avec les différents acteurs de la scène médiatique" et à "améliorer la qualité du contenu informationnel".

Evoquant la guerre médiatique visant à salir l'image de l'Algérie, à freiner son processus de développement et à semer la confusion par la diffusion de fausses informations, le ministre de la Communication a renouvelé son appel aux médias nationaux à "la mobilisation pour contrer cette agression médiatique éhontée dans le cadre d'un front médiatique uni".

Saluant l'adhésion de la corporation médiatique à la démarche de création de ce front uni, M. Meziane a affirmé que "la prise de conscience des professionnels du secteur de l'information et de la communication est à la hauteur des défis actuels et des exigences de la phase historique sensible que traverse notre pays".

"Les chantiers lancés par le secteur et ceux qui le seront bientôt appellent un engagement de la corporation pour promouvoir le système national d'information et lui permettre de s'acquitter de ses missions avec professionnalisme et efficacité", a expliqué le ministre.