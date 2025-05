Algérie: Oran - Hommage à un groupe de journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse

Oran — Un groupe de journalistes des secteurs public et privé a reçu un hommage particulier, samedi lors d'une cérémonie organisée à la salle de la mosquée "Abdelhamid Ibn Badis" à Oran, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

La cérémonie a été présidée par le wali d'Oran, Samir Chibani, en présence du délégué local du Médiateur de la République à Oran, du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des membres de l'exécutif local, des présidents des Assemblées populaires communales, ainsi que de représentants locaux de l'Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse et de responsables de divers médias publics et privés écrits, audiovisuels et électroniques.

Dans son discours, le wali a souligné que " cette distinction est un geste de reconnaissance envers un groupe de journalistes et de professionnels des médias qui sont toujours en première ligne pour diffuser une information juste, renforcer la conscience collective et construire des ponts entre les différentes franges de la société. Ils accomplissent une mission noble au service de la patrie avec compétence, dévouement et un engagement sincère envers l'éthique journalistique ".

Il a ajouté : " Les autorités publiques ont engagé de grands efforts pour mettre en place un cadre juridique qui consacre un journalisme professionnel, ce qui permettra aux médias de jouer un rôle de rempart face aux tentatives de désinformation visant l'Algérie, tout en défendant les grandes orientations et la politique intérieure et extérieure du pays ".

M. Chibani a également salué les efforts des journalistes et leur accompagnement du processus de développement économique et social dans la wilaya et à l'échelle nationale, à travers leur plume, leur voix et leurs images, avec un grand professionnalisme et un sens élevé des responsabilités.

Lors de cette cérémonie, organisée par la wilaya d'Oran, plusieurs journalistes issus de différents médias écrits et audiovisuels ont été honorés en reconnaissance de leurs efforts sur le terrain, parmi lesquels le Rédacteur en chef adjoint de la direction régionale Ouest de l'Agence Algérie Presse Service (APS), Mustapha Mazari.