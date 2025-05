Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - L'Espérance seule aux commandes

Remportant le classico face au CSS et profitant du semi-échec de l'USM au Bardo, l'Espérance s'empare de la pole position. Désormais, seuls les "Sang et Or" sont maîtres de leur destin dans la course au titre.

L'Espérance de Tunis a été la grande bénéficiaire d'hier après-midi et même de cette 28e journée de la Ligue 1, étant donné qu'elle est désormais seule aux commandes. En effet, les "Sang et Or "s'emparent de nouveau du leadership grâce à la victoire remportée hier devant le CSS. Une courte, mais précieuse victoire avec un objectif atteint : retrouver le fauteuil de leader, occupé pour un certain temps par l'USM à la faveur du goal-différence.

Plus entreprenants donc et nettement plus forts que les Sfaxiens, les Espérantistes n'ont pas eu de difficulté à imposer leur loi et on est tenté de dire que la note aurait dû être plus salée au vu du volume de jeu développé par les hommes de Maher Kanzari et les nombreuses occasions créées.

Cela dit, c'est un joli but qu'a marqué Yan Sasse dans les filets de Aymen Dahmen : une action entamée de la gauche par Youssef Belaïli qui sert Mohamed Amine Ben Hmida. Ce dernier centre pour le brésilien qui, royalement servi, n'avait qu'à compléter le travail en adressant un tir puissant qui laisse le portier sfaxien pantois (17').

Malgré les multiples tentatives qui ont suivi, les Espérantistes en resteront là. L'essentiel a été tout de même fait. Désormais, l'Espérance est maître de son destin dans la course au titre. Il faudra s'imposer face à l'OB lors de la prochaine journée et un résultat nul suffirait dès lors contre l'USM à la dernière journée.

Une attaque stérile

Au Bardo, le Stade Tunisien a réussi à freiner l'USM. Les hommes de Faouzi Benzarti vont certainement regretter de s'être contentés de tenir en échec les Stadistes. Malgré tous les efforts fournis, l'attaque usémiste est restée muette (ratages monstres de Mastouri). Un résultat nul et vierge qui fait perdre à l'USM son rang de leader et compromet ses chances pour l'octroi du titre de champion de Tunisie.

Trois points précieux pour l'USBG

En bas du tableau, la lutte pour le maintien bat également son plein. Hier, l'USBG a tiré son épingle du jeu en remportant trois points qui lui seront d'une grande utilité dans le décompte final. Les Benguerdanais ont remporté une victoire étriquée devant les Zarzissiens (3-2).

De son côté, l'ESM a remporté une nette victoire à domicile devant l'Olympique de Béja (2-0). Trois points qui permettent aux Miniers de réaliser une fin de saison bien tranquille.