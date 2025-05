Tunisie: Décès du journaliste Boukhari Ben Saleh

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a annoncé ce dimanche matin 4 mai 2025 le décès du journaliste Boukhari Ben Saleh, figure emblématique de Radio Monastir, connu pour sa voix profonde et son attachement indéfectible au métier de la radio.

Durant une longue carrière consacrée au service public radiophonique, Boukhari Ben Saleh a marqué des générations d'auditeurs grâce à son style distinctif, sa voix apaisante et son engagement professionnel exemplaire. Il a produit et animé de nombreuses émissions, tout en se distinguant par l'interprétation de chants religieux, invocations, poèmes et textes spirituels, choisis avec soin et livrés avec une grande sensibilité.

Surnommé "le rossignol de Radio Monastir", il était apprécié tant pour sa profondeur humaine que pour sa présence vocale unique, qui continuera à résonner dans la mémoire de ses collègues, amis et auditeurs fidèles.

Dans un message de condoléances, le SNJT a salué la mémoire d'un homme de principes et d'élégance, priant pour que Dieu l'accueille en Sa miséricorde, et adressant ses pensées les plus sincères à sa famille, ses proches et tous ses collègues du secteur médiatique.

Que son âme repose en paix.