Tunisie: Vers une intégration bancaire maghrébine - Les recommandations du Forum international de Tunis

Les participants à la première édition du Forum maghrébin international des banques, du commerce et de l'investissement ont recommandé, dimanche 4 mai 2025, la mise en place d'une plateforme maghrébine unifiée de financement du commerce, sous la supervision de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur (BMICE).

Ce mécanisme vise à relier les banques et institutions financières aux entrepreneurs et exportateurs de la région.

Réunis à la clôture des travaux du forum à Tunis, les panélistes ont appelé à renforcer l'intégration bancaire maghrébine, en encourageant les partenariats entre les banques nationales et en facilitant les procédures de transferts financiers ainsi que les échanges bancaires entre les pays.

Parmi les recommandations figure également le soutien à la numérisation et à la transformation digitale du secteur bancaire, à travers l'adoption de solutions d'intelligence artificielle et de technologies financières.

Les participants ont aussi souligné la nécessité de lancer des programmes communs de renforcement des capacités dans les domaines des risques bancaires, de la conformité et des nouvelles technologies. Ils ont plaidé pour un meilleur accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement, via des instruments financiers adaptés aux spécificités des marchés maghrébins.

Ils ont, en outre, insisté sur l'importance d'encourager les fonds souverains et les banques de développement maghrébines à investir dans des projets transfrontaliers dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Ils ont recommandé la tenue annuelle de ce forum afin d'assurer la continuité du dialogue et d'évaluer les progrès accomplis.

La première édition du Forum maghrébin international des banques, du commerce et de l'investissement, tenue les 3 et 4 mai 2025 à Tunis, visait à renforcer l'intégration bancaire et commerciale maghrébine et à identifier les opportunités d'investissement potentielles dans des secteurs clés tels que le commerce, l'industrie et l'intelligence artificielle, tout en mettant en valeur le rôle des banques dans le financement de ces investissements.

Plus de 100 visiteurs, 500 participants, 80 banques, 100 entreprises et 30 conférenciers ont pris part à ce conclave.