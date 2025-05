Algérie: Athlétisme/Championnat arabe (3e j) - Le pays en tête du classement

Oran — La sélection nationale algérienne d'Athlétisme a remporté 7 médailles (3 or, 2 argent et 2 bronze), au terme de la 3e journée du Championnat arabe de la catégorie senior qui se déroule au complexe olympique "Miloud-Hadefi" d'Oran.

Les athlètes algériens sont entrés en force, lors de cette 3ème journée, enrichissant leur moisson de médailles en vermeil, après quatre jours de compétition en décrochant au total 36 médailles (11 or, 12 argent, 13 bronze).

Outre les médailles en vermeil, les athlètes algériens ont également remporté les breloques en argent par Smail Nassima dans le 3.000 m steeple et Ben Aoulai Haithem au lancer du javelot, auxquelles s'ajoutent deux médailles en bronze remportées par Gamane Nour Meriem au 3.000m steeple et Zouina Bouzebra en lancer du marteau.

Zahra Tatar, au lancer du marteau, a indiqué: "Je suis très contente d'avoir remporté ce titre arabe. J'avais confiance en moi, même si je reviens d'une blessure, et mon objectif ce sont les prochains jeux islamiques, le mois d'aout en Arabie Saoudite, et le championnat du monde, du 13 au 21 septembre 2025 à Tokyo. Je dédie cette médaille d'or au peuple algérien et mon entraineur pour sont soutien.

A l'issue de cette troisième journée des épreuves d'athlétisme, l'entraîneur national Saïd Ahmim a indiqué à l'APS qu'il était très satisfait des résultats obtenus par ses athlètes.

"Les résultats obtenus jusque-là sont excellents, car la plupart de nos athlètes sont montés sur la plus haute marche du podium", s'est-il réjouit.

"Notre sélection a atteint son objectif de représenter dignement les couleurs nationales, tout en récoltant un maximum de médailles en vermeil, malgré la concurrence, notamment de la part des athlètes égyptiens, saoudiens et tunisiens, la sélection algérienne a su se démarquer et confirmer le potentiel de sa jeune génération d'athlètes", a-t-il ajouté.

Grâce à ces performances, l'Equipe nationale algérienne conserve toujours la tête du classement général provisoire de cette 24e édition du Championnat arabe d'athlétisme, avec un total de 36 médailles dont 11 or, 12 argent et 13 bronze. La deuxième place est revenue à l'équipe égyptienne, avec un lot de 10 médailles (4 or, 5 argent et 1 bronze), tandis que l'Arabie Saoudite occupe la troisième position avec 11 médailles (4 or, 4 argent et 3 bronze).

Cette compétition arabe d'athlétisme, organisée par la Fédération algérienne d'athlétisme en collaboration avec l'Union arabe d'athlétisme, rassemble 160 athlètes représentant 12 pays, à savoir l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Oman, la Palestine, l'Egypte, le Liban, la Libye, la Jordanie, Djibouti, la Tunisie, ainsi que l'Algérie, pays hôte.