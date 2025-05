Algérie: L'Algérie est une et unie, son identité nationale n'est pas une matière à surenchère

ALGER — Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) a affirmé, samedi dans un communiqué, que l'Algérie est une, unie par son Histoire, ses langues et ses valeurs, soulignant que l'identité nationale n'est ni un sujet de débat, ni une matière à surenchère.

"Alors que l'Algérie est confrontée à des défis régionaux et internationaux complexes, certaines voix isolées persistent, en vain, à tenter de saper la cohésion de son tissu national, en véhiculant des discours de haine et en s'attaquant à l'un des piliers essentiels de son identité profonde, la composante amazighe", a indiqué le HCA, suite à la diffusion par une chaîne TV émiratie d'un programme qui a franchi toutes les lignes rouges en incitant à la haine et à la division sur le sujet des composantes de l'identité nationale algérienne.

Il a également soutenu que "la sécurité nationale ne saurait souffrir d'aucune complaisance, et l'identité nationale n'est ni un sujet de débat, ni une matière à surenchère", réaffirmant que "l'Algérie est une, unie par son Histoire, ses langues, ses valeurs et l'intégrité de son territoire et quiconque parie sur le contraire ne mise que sur une illusion vouée à disparaître".

Le HCA a également rappelé que la "la Constitution algérienne, tant dans son préambule que dans ses articles, garantit l'unité nationale et reconnaît expressément que la langue amazighe, aux côtés de l'arabe, est une langue nationale et officielle, reflet d'une profondeur historique et civilisationnelle enracinée dans cette terre généreuse".

En outre, le HCA a assuré qu'"il est plus que jamais temps d'assécher toutes les sources de discorde et de ne faire preuve d'aucune tolérance à l'égard de ceux qui s'en prennent à une quelconque des composantes de l'identité nationale islamique, arabe ou amazighe qui, ensemble, forment les fondements de l'identité algérienne unifiée".

"Le discours d'incitation ne relève pas de la liberté d'expression, mais constitue une trahison du principe du vivre-ensemble et une menace directe à la sécurité nationale", a-t-il encore affirmé, appelant à "appliquer fermement et sans hésitation l'ensemble des dispositions légales pertinentes".

"Nous appelons la justice à appliquer de manière stricte et rigoureuse les lois garantissant la protection de l'Etat, la sauvegarde de ses symboles, de ses fondements et de son unité nationale", a conclu le Haut Commissariat à l'Amazighité.