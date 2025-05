GUELMA — Le thème "Les massacres français du 8 mai 1945: mémoire nationale et positions internationales" sera mercredi et jeudi prochains au centre d'un colloque international initié par l'Université de Guelma dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de ces massacres qui avaient couté la vie à plus de 45.000 algériens à Sétif, Guelma et Kherrata, a indiqué samedi le recteur de cette université, Salah Ellagoune.

Le recteur de l'Université qui porte le nom du " 8 mai 1945 " a précisé à l'APS que cette manifestation internationale qui se tiendra à l'amphithéâtre "défunt moudjahid Sassi Benhamla" abordera les quatre axes des " crimes du colonialisme français en Algérie de 1830 à 1962 ", " des massacres du 8 mai 1945 dans les médias internationaux hier et aujourd'hui ", " des crimes français et la déportation dans la mémoire des Algériens à l'intérieur et l'extérieur du pays " et " du rôle de ces massacres dans l'émergence du mouvement de libération en Algérie ".

Le colloque connaitra une large participation de l'intérieur et de l'étranger avec plus de 40 historiens et chercheurs des universités algériennes et de plusieurs pays dont l'Espagne, le Cuba, le Mexique, le Portugal, la France, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, la Mauritanie et l'Irak, selon la même source.