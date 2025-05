Algérie: Le ministre de la Santé rencontre la présidente de l'Union internationale contre le cancer

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a rencontré, à Alger, la présidente de l'Union internationale contre le cancer (UICC), Zainab Shinkafi-Bagudu, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération en matière de prévention, de recherche et de formation médicale dans le domaine de lutte contre le cancer, indique, dimanche, un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue samedi en marge des Assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer, a permis aux deux parties d'examiner "les moyens de renforcer la coopération en matière de prévention, de recherche et de formation médicale dans le domaine de lutte contre le cancer, face aux défis sanitaires et à l'augmentation du nombre de personnes atteintes de cette maladie", précise la même source.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Adda Bounedjar, M. Saihi a souligné "l'engagement ferme de l'Algérie dans la lutte contre le cancer, à travers les différentes stratégies nationales adoptées pour garantir une prise en charge optimale aux malades".

"Près de la moitié du budget alloué aux médicaments est consacrée actuellement aux anticancéreux, dont les prix restent élevés, d'où la nécessité de renforcer la coopération avec les organisations internationales pour assurer des traitements à des prix abordables, tout en s'employant à appuyer les capacités locales de fabrication de ces médicaments", a-t-il soutenu.

Dans ce sillage, le ministre a mis l'accent sur "l'importance de la conscientisation sanitaire de la société, en intensifiant les campagnes de sensibilisation et en y associant les acteurs de la société civile et les associations actives dans ce domaine, en tant que partenaires clé dans la prévention et le dépistage précoce", ajoute le document.

De son côté, la présidente de l'UICC a salué "les efforts de l'Algérie en la matière", réaffirmant "la disponibilité de l'UICC à assurer un accompagnement technique et scientifique à l'Algérie, dans le cadre de la coopération bilatérale", conclut le communiqué.