Tunisie: Rjim Maatoug - Quand les produits des filles rurales conquièrent le marché

Dans le cadre du projet d'activités complémentaires, le Bureau de Développement de Rgim Maâtoug et la municipalité ont réalisé l'espace du village artisanal avec des crédits avoisinant un million de dinars. Cet espace contient 10 locaux commerciaux et une unité sanitaire qui se chargera de commercialiser conformément aux procédures légales au profit des personnes souhaitant en bénéficier, et de lancer des projets commerciaux et artisanaux dans divers domaines, tels que la valorisation des déchets de palmiers dattiers.

Le projet du village artisanal représente l'un des projets importants de la région, car il permettra à un certain nombre d'artisans de s'installer à leur propre compte dans des espaces directement exploitables, puis de les créer dans le village d'El Ferdaous, qui connaît une grande vitalité dans les secteurs agricole et professionnel. De plus, plus de 4 000 habitants de la délégation de Rgim Maâtoug ont bénéficié des programmes de formation professionnelle et d'autonomisation assurés par le Bureau de développement de Rgim Maâtoug dans le cadre des programmes complémentaires du projet.

Dans le cadre de la célébration des Journées de l'artisanat traditionnel et de l'habit national, la Délégation régionale de l'Union nationale de la femme tunisienne, en partenariat avec la Délégation régionale de l'artisanat, a organisé une exposition des produits des artisanes dans les centres de formation de la fille rurale. L'exposition comprend les produits des centres de formation professionnelle, au nombre de 7 centres répartis dans toutes les délégations du gouvernorat, dont l'un est spécialisé dans la fabrication du «Mergoum» et la formation dans le domaine de la couture, de la coupe et de la broderie. 105 jeunes filles bénéficient d'une formation dans ces centres. L'exposition est le fruit des productions des stagiaires au cours des cinq premiers mois de la période de formation dans les centres qui ont été créés avec le financement du Conseil régional du gouvernorat de Kébili. L'exposition représente également une opportunité de faire connaître et de commercialiser les produits des stagiaires.

En marge de cet événement, une intervention sur les sociétés communautaires a été présentée, afin d'inciter les participantes à constituer de telles entreprises, qui pourraient les soutenir dans le développement de leurs projets et l'élargissement des opportunités de commercialisation de leurs produits.