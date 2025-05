Afrique: CAN U20 - Le Maroc et le Nigeria se neutralisent dans un duel sans but

Le Maroc et le Nigeria n'ont pas réussi à se départager (0-0), dimanche, au 30 June Air Defence Stadium, dans un match très disputé comptant pour le Groupe C de la CAN U20 CAF TotalEnergies. Cette confrontation équilibrée s'est caractérisée par un engagement de tous les instants et une intensité physique particulièrement élevée.

Malgré plusieurs séquences offensives prometteuses de part et d'autre, aucune des deux sélections n'est parvenue à faire la différence au cours des 90 minutes. Dirigé par l'arbitre ougandaise Shamirah Nabadda, le match a été haché par de nombreuses fautes, arrêts de jeu et occasions manquées.

Le Maroc s'est montré le plus menaçant en seconde période, notamment avec Fouad Zahouani et Ayman Arguigue, qui ont tous deux manqué de peu l'ouverture du score sur des têtes à bout portant. Le Nigeria a répliqué par des tentatives lointaines, à l'image d'un tir d'Israel Ayuma et d'une tête d'Emmanuel Chukwu, sans succès face à une défense marocaine bien en place.

Les multiples changements et blessures ont également pesé sur le rythme de la rencontre. En fin de match, Hossam Essadak côté marocain et Divine Oliseh côté nigérian ont dû quitter le terrain en boitant.

Avec ce résultat, les deux nations devront attendre la dernière journée de la phase de groupes pour espérer valider leur qualification en quarts de finale. Le Maroc affrontera la Tunisie dans un derby nord-africain mercredi, tandis que le Nigeria sera opposé simultanément au Kenya.