Ile Maurice: Le DPP Rashid Amine - «La recherche de la vérité n'a pas de prix»

Le 25 avril, lors d'une conférence à Balaclava intitulée A Better Approach to Ending Impunity for Trafficking in Persons, nous avons interviewé le directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Amine, sur l'enquête judiciaire lancée par son bureau dans les causes de la mort de Jacquelin Juliette, suivie de l'ordre du magistrat pour son exhumation. Celle-ci a été supervisée par le Dr Pierre Perich, un légiste venu de France pour la contre-autopsie, qui a eu lieu le 24 avril et son rapport est tombé vendredi.

Une des interrogations soulevées avec le DPP concernait le coût de l'exhumation aux dépens des contribuables. Me Amine avait souligné que bien qu'il y ait des frais associés à une contre-autopsie, la recherche de la vérité sur la mort d'une personne n'a pas de prix. Pourquoi l'exhumation a-t-elle été jugée nécessaire et quelles preuves supplémentaires ont justifié cette décision ? Le bureau du DPP avait expliqué que selon les proches du défunt, il aurait été victime d'une agres- sion policière, avec des marques visibles sur le corps et des douleur dans la région génitale. Ses proches avaient aussi allégué avoir été contraints de signer des déclarations en blanc. La contre-autopsie avait donc pour but de clarifier ces accusations et d'étayer les conclusions d'enquêtes précédentes.

Une autre question avait été posée : «Si le rapport de la contre-autopsie du Dr Perich s'avère identique à celle du Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département du médico-légal de la police, quelle serait la suite de l'enquête ?» Le DPP avait expliqué qu'il y avait plusieurs éléments à prendre en compte et que même avec des résultats similaires, l'enquête continuerait, car des indices supplémentaires pourraient être découverts et d'autres portes ouvertes. L'exhumation permettrait de clarifier certains aspects et de poursuivre l'enquête sous différents angles.