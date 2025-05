Afrique: Éliminatoires CHAN CAF TotalEnergies - Le Malawi surprend les Bafana Bafana, la Gambie tient en échec l'Algérie

Le Malawi a franchi une étape importante vers la qualification pour le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, grâce à une victoire éclatante 1-0 contre l'Afrique du Sud. La Gambie a quant à elle obtenu un match nul 0-0 face à l'Algérie à Bakau, à l'occasion du coup de la manche aller du dernier tour des qualifications.

Au stade national de Bingu à Lilongwe, Zeliat Nkhoma est devenu le héros de la rencontre, grâce à son but victorieux inscrit de la tête à la 87e minute. Une réalisation qui offre au Malawi sa première victoire dans une compétition face aux Bafana Bafana depuis 24 ans.

L'Afrique du Sud, auteure de quatre buts lors de la précédente étape s'est montré très peu à l'aise tout au long du match, ne cadrant aucun tir.

Malgré une occasion prometteuse de Wisdom Mpinganjira en milieu de première période, le match est resté bloqué jusqu'aux dernières minutes.

Un centre précis de Mpinganjira a trouvé Nkhoma, qui s'est élevé le plus haut possible pour tromper le gardien Mondli Mpoto et enflammer le public local.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur du Malawi, Pasuwa, a salué la détermination de son équipe : « En première mi-temps, nous étions deuxièmes, mais les gars sont restés concentrés. En seconde période, nous avons accentué la pression et nous avons été récompensés.»

Son homologue Hugo Broos est resté optimiste, promettant de « trouver des solutions » lors du match retour à Pretoria le 11 mai.

Par ailleurs, la Gambie a fêté son retour au stade de l'Indépendance de Bakau, récemment rénové, en tenant en échec l'Algérie (0-0).

Malgré une équipe composée de stars du Mouloudia Alger, leader du championnat, et de l'AC Paradou, les Algériens n'ont pas réussi à percer la défense rigoureuse des Scorpions.

L'Algérie a été tout près de trouver la faille, grâce à Aimen Mahious, dont le retourné acrobatique a été repoussé, et à une frappe de Boulbina en première période qui a heurté le poteau.

Les hôtes, portés par un public enthousiaste, ont créé leur meilleure occasion grâce à Adama Kanteh, dont la volée puissante a manqué de peu le cadre.

Le match retour entre la Gambie et l'Algérie est prévu le 9 mai à Annaba. Une rencontre qui s'annonce électrique entre les deux formations qui gardent encore toutes leurs chances.

Les vainqueurs se qualifieront pour la phase finale du CHAN CAF Totalenergies, qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 2 au 30 août 2025.

Les vainqueurs des deux rencontres rejoindront l'Ouganda, le Niger et la Guinée dans le groupe C. Le Sénégal, tenant du titre, évolue dans le groupe D, la seule poule à quatre équipes, avec la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Soudan.