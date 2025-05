Ile Maurice: Sooraj, 19 ans, venait d'avoir son permis

Il devait rentrer chez lui hier célébrer un moment important de sa vie : l'obtention de son permis de conduire. Sooraj Raghoonundun, 19 ans, était un jeune homme plein de projets, décrit par son père comme respectueux, travailleur et sans mauvaises fréquentations. «Il adorait sa petite voiture de sport. Il sortait rarement, et toujours avec la famille. Il était allé chez sa soeur, et c'est en revenant pour aller travailler que l'accident a eu lieu. En partant pour l'hôpital, on m'a appelé pour me dire qu'il était déjà mort», confie Sunil Raghoonundun, effondré.

Sooraj, qui travaillait chez Courts et vivait à Vuillemin, Quartier-Militaire, préparait déjà un prochain voyage à Rodrigues avec sa mère. «On avait une très bonne relation. Il m'écoutait toujours... et perdre un enfant à cet âge, c'est au-delà des mots.» Le drame s'est produit vendredi vers 8 h 20, sur l'autoroute M3, à hauteur de Bagatelle Dam, à Belle-Terre. La voiture de Sooraj, une Mitsubishi Lancer blanche, a percuté violemment un bloc de béton avant de quitter la route et de terminer sa course dans un ravin de trois mètres.

À l'arrivée de la police de Moka, le jeune homme a été retrouvé sans vie sur le siège arrière du véhicule. Une équipe du SAMU a constaté le décès. La scène a été sécurisée et un large dispositif déployé : pompiers, SMF, unités ERS et DSU, pompiers photographes, dessinateurs de la police, etc. Une fouille complète n'a révélé aucun élément suspect.

L'autopsie, pratiquée à la morgue de l'hôpital Jeetoo par le Dr Jankee, médecin légiste, a conclu à un traumatisme crânien grave. Le véhicule a été enlevé à l'aide d'une grue privée et conduit au poste de police de Moka. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.