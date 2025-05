Ile Maurice: Rama Valayden dénonce à son tour

Après Kavy Ramano, dans l'express-dimanche, Rama Valayden, grand défenseur de la cause palestinienne, dit ne pas comprendre pourquoi Maurice n'a pas présenté sa déposition orale le 1eᣴ mai.

«Les audiences sont terminées depuis le 2 mai, et la communauté internationale qui suit le dossier note l'absence de Maurice parmi les 39 États. Un avocat sud-africain, expert en droits humains, m'a appelé aujourd'hui pour me demander pourquoi Maurice a joué aux abonnés absents. L'express a eu raison d'alerter l'opinion, et cela n'a strictement rien à voir avec les élections municipales, comme tente de le faire croire Shakeel Mohamed», s'élève Rama Valayden.

Il compte revenir sur la question pour «dénoncer la politique de Maurice» concernant la cause palestinienne. «J'étais en Turquie l'an dernier et on me considère là-bas comme l'ambassadeur des Palestiniens à Maurice.»

Ci-joints, les documents relatifs à cette affaire, qui a poussé le ministère des Affaires étrangères à émettre un communiqué durant cette journée électorale.